Elections 2023 en Côte d'Ivoire: L'appel de SE Haïdara Mamadou, conseiller de Ouattara

Le conseiller diplomatique du président de la République, Alassane Ouattara, l'ambassadeur Haïdara Mamadou a, dans un entretien accordé à Afrique sur-7, en sa résidence d’Agboville, appelé à des élections locales apaisées. L'ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis d'Amérique, l'a fait savoir, le mercredi 28 juillet 2023, à l’issue de la prière collective de la fête de Tabaski, qui s'est tenue à la grande mosquée d'Agboville.

SE Haïdara Mamadou: « Qu' Agboville continue de jouer son rôle en tant que symbole de cohésion »

Monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous nous donnez vos impressions après avoir assisté à la grande prière de la Tabaski ?

Nous sommes venus prendre part à la fête de l'Aïd el Kébir communément appelée fête de la Tabaski, qui marque la célébration de l'acte de soumission du prophète Abraham à qui, il a été ordonné d'immoler son fils Ismaël. Et, en échange de sa soumission, Dieu l'a fait immoler un bélier. C'est cet acte que nous célébrons chaque année. Et, nous célébrons cette fête avec la famille, les parents et toute la communauté musulmane d'Agboville.

C'est pourquoi, je saisis cette lucarne que vous m'offrez pour remercier nos coreligionnaires qui ont pris part à cette prière solennelle, les autorités administratives, religieuses et politiques avec à leur tête le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa.

Nous avons prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Surtout, pour la longévité, la santé à monsieur le président de la République. Nous avons prié aussi pour toutes les communautés vivant dans notre pays afin qu'il y ait toujours la cohésion, la paix. C'est important parce que pour tout ce qui a été réalisé, c'est grâce au climat de paix et de cohésion. Et nous devons continuer à travailler dans un esprit de fraternité.

Cette année a été décrétée Année de la jeunesse par le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que cela représente pour vous ?

Cela représente pour tout le monde un grand défi et une source de motivation. Pour la jeunesse elle-même d'abord, c'est une prise de conscience pour ce qu'elle représente comme valeur, comme espoir pour le pays. Il faut donc sensibiliser cette jeunesse sur ses responsabilités. Une chose est de mettre en place des programmes, des infrastructures, des mécanismes dédiés à la jeunesse mais une autre chose est qu'elle prenne conscience pour en tirer un meilleur profit. Rien ne viendra aux jeunes en étant assis. Alors, il faudra qu'ils aillent confronter les opportunités. La jeunesse est interpellée car c'est une année majeure.

Quels sont vos vœux pour les élections municipales et régionales qui se tiennent dans moins de 3 mois ?

De façon générale, nos vœux c'est que ces élections locales du 02 septembre prochain, se passent comme celles qui ont eu lieu ces dernières années ici. C'est-à-dire dans la paix, dans la cohésion, principalement à Agboville où toutes élections se sont déroulées jusque-là sans heurts. Pour ces élections, nous pensons qu'on fera encore preuve de cohésion et de fraternité afin que malgré nos différences politiques, tout se déroule dans un climat de paix et dans la quiétude.

Vous avez un appel à lancer à l'endroit des populations ?

Il faut qu'on consolide la cohésion sociale. Et que Agboville, qui est un symbole de brassage des populations, continue de jouer son rôle en tant que symbole de cohésion. Et ce, afin que les populations puissent continuer à vivre dans la fraternité, la confraternité et en toute cohésion.

Propos recueillis par Tizié TO Bi

Correspondant régional