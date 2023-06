Côte d'Ivoire: Laurent Gbagbo ni électeur ni éligible, la CEI confirme sa radiation

C’est officiel! Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale définitive pour les élections locales prévues le 02 septembre 2023. La CEI n’ayant pas accedé à sa réclamation de l’integrer la liste électorale d'où il est radié depuis 2020.

La CEI confirme la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale

En Côte d’Ivoire, la Commission électorale indépendante a rendu publics les résultats du contentieux électoral depuis jeudi 29 juin. Il en ressort que la requête de l’ancien chef d’Etat Laurent Gbagbo, a été rejetée, a annoncé son parti ce vendredi 30 juin dans un communiqué.

“La Direction du PPA-CI s'est ainsi rendue ce jour à la Commission Electorale Locale de Cocody Angré Star 8, lieu où Son Excellence Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI, avait procédé le 08 juin 2023 au dépôt d'une réclamation, à l'effet de se voir inscrire sur la liste électorale. Après consultation de la liste affichée, la Direction du PPA-CI tient à informer officiellement l'opinion nationale et internationale, les militants et sympathisants que la réclamation de Son Excellence Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI, a été rejetée, malgré la voie de recours et les arguments légaux développés”, indique le communiqué.

Pour le PPA-CI, c'est donc à juste raison que le parti “soutient avec force que la CEI est sous contrôle du Chef de l'Etat et de son régime”. Car, estime le porte-parole du parti de Laurent Gbagbo, “la publication dans la soirée du même 28 juin 2023 du rejet de la réclamation portant réinscription du Président Laurent GBAGBO, confirme bien que la Commission Centrale de la CEI, aux dires de son porte-parole, n'avait encore statué sur aucune réclamation, que la décision de rejet de la réclamation du Président Laurent GBAGBO et des autres réclamants, a été décidée de façon unilatérale par monsieur Sourou KONE, Représentant du Chef de l'État dans ladite commission”.