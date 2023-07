Côte d'Ivoire: Dimba Pierre remet plusieurs infrastructures aux populations de Grand-Morié

La sous-préfecture de Grand-Morié dans le département d'Agboville était en joie, le samedi 1er juillet 2023. Et pour cause, le président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Dimba N'Gou Pierre remettait plusieurs infrastructures et matériels de mobilité aux populations. Il s'agit entre autres de: l'inauguration du collège moderne de proximité de Grand-Morié, la mise sous tension du village de Mafou, le raccordement des populations au réseau en eau potable, la clôture du CSU(Centre de santé urbain) de Grand-Morié, la remise de tricycles, etc.

«Monsieur le ministre, aujourd'hui est pour nous plus qu'un grand jour car nous sommes heureux de la réalisation des projets et ceux en cours qui connaîtront bientôt leur achèvement pour l'épanouissement des populations. Elles ne cesseront de vous témoigner leur infinie reconnaissance pour tout ce que vous faîtes », a confié Nanan Adou N'Gbesso, chef de Grand-Morié, au terrain du village. Même son de cloche de la part de la présidente des femmes, Sylvie Kouadio Ossohou et du porte-parole des populations de la sous-préfecture, Dr Yavo Hubert.

« Je voudrais saisir cette occasion pour vous rendre un vibrant hommage monsieur Pierre Dimba, partant à tout le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Patrick Achi et à Son excellence monsieur Alassane Ouattara au regard du nombre et de la qualité des infrastructures dont bénéficient et continuent de bénéficier les populations. Nous savons par ces gestes que le bien-être de vos administrés que nous sommes vous tient à cœur. En effet, il y a quelques mois de cela vous étiez ici pour l'inauguration de l'unité de transformation de manioc en Attiéké et vous revoilà encore une fois de plus pour une nouvelle série d’œuvres de développement. Soyez en remercié », a-t-il reconnu.

Prenant la parole, Dimba N'Gou Pierre s'est félicité de la place de choix qu'occupe Grand-Morié dans son cœur. « Il était temps que nous puissions ouvrir ce collège quand nous savons qu'au niveau national, un de nos aînés et fils de Grand-Morié, Ernest Boka a été comme un pionnier qui a mis en place le dispositif national de formation. Grand-Morié ne pouvait rester longtemps sans collège. Aujourd'hui, c'est chose faite, nous avons préparé ce tort », a révélé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Pour le candidat RHDP à sa réélection, tout cela est possible grâce à l'unité et à la paix entre les fils et filles. « Toutes ces grandes réalisations doivent apporter plus de joie et de paix mais aussi de gaieté dans nos villages. Ces ouvrages doivent contribuer au progrès et profiter à chaque habitant de la sous-préfecture de Grand-Morié.

Chers frères et sœurs, nous devons toujours travailler ensemble main dans la main, dans la confiance pour transformer radicalement l'Agnéby-Tiassa. Ce, afin que notre belle région soit un modèle de développement en Côte d'Ivoire. (...) Je voudrais profiter de mon passage ici pour appeler tous mes frères et sœurs au rassemblement, à l'union. Car, si nous avons pu faire de petites choses en si peu de temps, rassemblés, nous allons faire encore de grandes choses pour Grand-Morié, pour le département d'Agboville et pour toute la région de l'Agnéby-Tiassa », a réitéré Dimba Pierre.

Pour rappel, la sous préfecture de Grand-Morié comprend les villages de Mafou, Agouahin, M'Battra, Lapo, Arraguié, M'Bérié et d'Okouguié.

Tizié TO Bi

Correspondant régional