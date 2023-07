Côte d'Ivoire : Amadou Koné lance un important programme d’entretien routier dans le Gbêkê

Le ministre des transports Amadou Koné, a présidé, le vendredi 30 juin 2023 à Bouaké, la cérémonie de présentation officielle du programme d’entretien routier ( PER 2023-2025) dans les départements de Bouaké, Béoumi, Botro et Sakassou (Gbêkê). C'est un linéaire cumulé de près de 3000 km de réseau routier en terre qui connaîtra un reprofilage lourd et léger avec un traitement de points critiques et emploi partiel, pour un coût global de plus de 3 milliards FCFA d’investissement.

Programme d’entretien routier 2023-2025 : les travaux de reprofilage lourd et léger de 3000 km de route dans le Gbêkê lancés par le ministre Amadou Koné

Après le programme d’entretien routier 2019-2020 qui a permis un reprofilage lourd de 747 km et léger de 511 km soit 1.258 km de route en terre dans la région de Gbêkê et un break entre 2020 et 2023 du fait de la crise du Covid-19, le gouvernement a repris le programme cette année. Ici les caractéristiques du PER 2023-2025.

Reprofilage lourd

Il s’agit des travaux de reprofilage lourd et traitement de points critiques ( RLTPC) qui portent sur 403,50 km dans le département de Bouaké, 285,29km pour le département de Béoumi, 104,60km à Botro et 120,70km dans le département de SAKASSOU.

Reprofilage léger

Le deuxième axe du PER 2023-2025 concerne les travaux de reprofilage léger avec Emploi partiel ( RLEP). Ces travaux portent sur 751,2km dans le département de Bouaké , 782,7km dans le département de Béoumi, 212,1km dans le département de Botro et 266,49 km dans le département de SAKASSOU.

Soit un linéaire cumulé de 2.926, 40 km de réseau routier en terre à reprofiler dans la région de Gbêkê pour un coût d’investissement de 3.016.606.231 FCFA.

En somme, sur la période 2023-2025, le gouvernement à travers le Ministère de l’équipement et de l’entretien routier effectuera des travaux de reprofilage de 972 km en 2023 puis 873 km en 2024 et enfin 1079 km en 2025 dans toutes les contrées de la région de Gbêkê.

Il a fallu que le président Alassane OUATTARA, arrive au pouvoir pour voir le réseau routier ivoirien connaître un tel développement.

Le ministre Amadou Koné, président de la cérémonie de présentation officielle du programme d’entretien routier 2023-2025 dans la région de Gbêkê a dit tout sa gratitude à Son collègue Amédé Kouakou de l’équipement et de l’entretien routier « qui fait un travail remarquable dans le cadre du développement du réseau routier en Côte d’Ivoire ».

« La ville de Bouaké et les villes de la région du Gbêkê n’avaient pas bénéficié d’entretien de leurs réseaux routiers de 1990 à 2017 soit pratiquement pendant 27 ans. Les choses ont repris autour de 2018.

Il a donc fallu que le président Alassane OUATTARA, arrive au pouvoir pour voir le réseau routier ivoirien connaître un tel développement. En plus des questions d’Électrification et d’adduction en eau potable, résolues à 100% d’ici 2025, ce sont plusieurs kilomètres de voiries qui sont entretenus et construits grâce au président Alassane Ouattara et sa grande vision de développement. Chez nous ici dans le Gbêkê ce sont plusieurs artères Urbaines bitumées : 58 km dans la ville de Bouaké ; 6,1km à Sakassou ; Diabo (5,2 Km), Botro (4,2 Km), Béoumi (2,1 Km) pour un investissement de 45 milliards FCFA.

Il faut ajouter à cela la traversée de la ville de Bouaké par la nationale A3 en deux voies et le Bitumage de l’axe Tiebissou-Sakassou. Nous avons assisté le 16 décembre dernier, à l’inauguration de la section Yamoussoukro-Tiebissou long de 37km de l’autoroute du Nord.

Dans peu de temps nous assisterons à l’inauguration cette fois de la suite du tronçon qui part de Tiebissou à Bouaké qui est pratiquement terminé.

Après donc ces grandes artères Urbaines, le programme d’entretien routier dans sa phase 2023-2025 qui démarre aujourd’hui va permettre le Reprofilage lourd et léger de près de 3000 km de route en Terre partout dans la région » a rappelé Amadou Koné.

Amadou Koné salue la reprise du programme d’entretien routier et invite les populations de Gbêkê à faire confiance au président Alassane Ouattara

Pour le ministre Amadou Koné, tous ces travaux d’entretien routier sont faits pour rapprocher les populations mais et surtout les rendre autonomes et indépendantes grâce aux revenus que celles-ci engrangeront de part l’accès facile à la route.

« Et pour notre région qui est essentiellement agricole, c’est un investissement important et utile du gouvernement. En ce sens qu’il vise à apporter une solution au problème de la cherté de la vie par l’amélioration des conditions de mobilité et de facilité de l’accès des produits agricoles aux centres de commercialisation.

La Côte d’Ivoire est en chantier. Du nord au sud. De l’Est à l’ouest. Grâce à un Homme de parole avec une grande vision.

En plaçant le développement humain au centre de son programme de société « Pour une Côte d’Ivoire solidaire et prospère », programme mis en œuvre à travers les différents programmes de gouvernement et programmes nationaux de développement, le président Alassane Ouattara a cru au potentiel humain des populations ivoiriennes, à leur dynamisme et leur capacité de résilience.

Aujourd’hui avec l’école de la 2e chance et tous les projets et centres de formation agricole qui se construisent partout dans le Gbêkê, le retour des unités industrielles, la promotion de la culture et l’artisanat, la création de centres universitaires et sanitaires pour la seule ville de Bouaké ; tous ces projets structurants ont un seul but : l’emploi des jeunes.

Ce n’est pas par hasard que le chef de l’État a investi plus de 2000 milliards FCFA dans le Gbêkê depuis 2011 » a-t-il poursuivi. Et de conclure :

« Le président Alassane Ouattara aime Bouaké, il aime le Gbêkê.

Et nous devons en retour lui être reconnaissant en préservant ces acquis grâce à la paix et la stabilité.

Seules la sécurité et la stabilité peuvent garantir un développement harmonieux. Aux cadres et élus présents, faites l’écho de toutes ces réalisations auprès des populations. Dites leur de faire confiance au président Alassane Ouattara.

Pour ce qui nous concerne, nous ferons notre part en soutenant toutes ces initiatives qui sont en faveur du développement et du progrès ici dans le Gbêkê et à Bouaké ».

Sercom Amadou Koné