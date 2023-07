Côte d’Ivoire: Apoutchou National avait bloqué Camille Makosso sur tous ses réseaux

Apoutchou National s'est fait baptiser le mardi 20 juin dernier. L’influenceur qui est devenu un fidèle chrétien, a décidé de demander pardon à toutes les personnes qu’il a injuriées sur les réseaux sociaux. C’est à Camille Makosso qu’il commence en premier, à présenter ses excuses pour ses écarts de langage.

Apoutchou National à Makosso: ‘’Je veux m’excuser si je t’ai blessé ou manqué de respect dans le passé’’

L’influenceur ivoirien, Apoutchou National est à présent une nouvelle personne. Il a connu les eaux du baptême par le biais du chanteur Gospel KS Bloom. Et dans le jargon chrétien, celui qui est né de nouveau ne doit plus avoir d’ennemis dans sa vie. Ainsi, il a décidé de demander pardon à tous ceux qu’il a insultés via les réseaux sociaux. A ce sujet, quelques heures après son baptême le mardi 20 juin dernier, le fils de la comédienne déclarait sur sa page Facebook : ‘’Il faut dépeuplé l’enfer pour peupler le ciel car les jours sont mauvais et le seigneur arrive bientôt. J’ai 33 ans et je viens de voir la véritable lumière pour la première fois. Jésus est Seigneur’’.

Par ailleurs, la première personne auprès de qui, Stéphane Agbré alias Apoutchou National voudrait s’excuser, est le général Camille Makosso. Il ne veut plus être en clash avec son aîné sur le Méta. Une publication sur sa page Facebook vient matérialiser effectivement son changement spirituel. D’entrée, il commence par un verset biblique : ‘’Dans Romains‬ ‭12‬:‭18, il est écrit : ‘’Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous et soyez en paix avec les autres’’. Véritablement, l’influenceur aujourd’hui chanteur, est en paix avec lui-même et a dorénavant la conscience tranquille.

Ses excuses à l’endroit du grand-frère de Lolo Beauté, montrent combien de fois, Apoutchou National veut tirer un trait définitif sur son passé. ‘’Le Général Makosso Camille, tu m’as aimé, je t’ai aimé. Nos histoires étaient juste une guerre de qui sera leader des réseaux sociaux. Sans le vouloir, on s’est fait beaucoup de mal en paroles ou même en pensées, mais tu as toujours été une personne que j’estime beaucoup et je suppose que toi aussi. Donc en ce jour du premier juillet, j’accepte tes excuses et je veux aussi m’excuser si je t’ai blessé ou manqué de respect dans le passé. Il est temps que les querelles prennent fin car notre sauveur Jésus revient bientôt. Nous devons aller sur un nouveau départ avec la grâce et la faveur de Dieu tout puissant. Je t’informe aussi que je t’ai débloqué de tous mes réseaux. Prends soin de toi, ta famille et tes enfants. Le meilleur reste à venir’’, écrit-il.