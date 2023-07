Mode: A 53 ans, Naomi Campbell donne naissance à son second bébé

Déjà mère d’une petite fille en mai 2021, Naomi Campbell a révélé, le jeudi 30 juin dernier sur son compte Instagram, qu’elle est à nouveau maman à 53 ans d’un second enfant.

La mannequin Naomi Campbell est maman de son deuxième enfant à 53 ans

Le top model britannique, Naomi Campbell a surpris tout le monde. Très discrète sur sa vie privée, la mannequin vient d’annoncer une bonne nouvelle à tous ses fans. Sur son compte Instagram, elle a annoncé la naissance de son second enfant à l’âge de 53 ans. Pour le faire, elle a partagé une photo où on l'aperçoit assise, son bébé dans les bras, main dans la main avec sa fille aînée née deux ans avant. En légende de la photo, le nouveau-né est un petit garçon. ‘’Mon petit chéri, sache que tu es chéri au-delà de toute mesure et entouré d'amour depuis le moment où tu nous as gratifiés de ta présence. Un vrai cadeau de Dieu, sois béni ! Bienvenue Babyboy’’, écrit-elle.

Le supermodel a bousculé d’ailleurs tous les codes puisqu’elle a mis et vient de mettre au monde son premier et deuxième enfant après l’âge de la ménopause. Consciente des regards que les gens lui portent, Naomi Campbell a écrit également sur son Instagram : ‘’Il n'est jamais trop tard pour devenir mère’’. Elle a pris le soin évidemment de dissimuler le visage du nouveau-né dont elle n'a pas non plus dévoilé le prénom.

Cependant, l’égérie de nombreuses marques de mode n’a jamais dévoilé non plus le nom de son premier enfant qu’elle a eu en mai 2021. A l’époque, elle avait écrit pour annoncer l’heureuse nouvelle à ses fans : ‘’Une belle petite bénédiction m’a choisie pour être sa mère. Tellement honorée d’avoir cette âme douce dans ma vie, il n’y a pas de mots pour décrire le lien à vie que je partage maintenant avec toi mon ange. Il n’y a pas de plus grand amour. J’ai toujours su qu’un jour je serais mère, mais c’est la plus grande joie que je puisse imaginer. J’ai de la chance de l’avoir et je le sais’’.

L’arrivée de son second bébé a été saluée par de nombreuses personnalités de la mode et du cinéma comme la designeuse Donatella Versace, les mannequins stars Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Ashley Graham et l'actrice Zoe Saldana.