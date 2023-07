Côte d'Ivoire: Ferkessédougou accueille le Programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord

La cérémonie de lancement de l’édition 2023 du Programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord aura lieu le 07 juillet 2023 à Ferkessédougou.

Lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord : L’édition 2023 du Programme sera lancée à Ferkessédougou le 07 juillet 2023

Pour cette édition 2023, ce sont 30 632 bénéficiaires qui seront pris en charge sur l’ensemble des dispositifs pour un budget de 12,3 milliards de F CFA.

Ce Programme vise à renforcer la résilience économique et sociale des populations du Nord qui font face aux risques liés à l’extrémisme violent à raison de leur proximité avec le Mali et le Burkina Faso. Les régions concernées par ce Programme sont : la Bagoué, le Bounkani, le Folon, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo. Pour rappel, le Programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord a été lancé le 22 janvier 2022 à Tougbo dans la région du Bounkani par SEM le Premier Ministre ivoirien, Jérôme Patrick Achi.

Les résultats de cet ambitieux programme sont très encourageants et ont eu un impact réel sur la vie des populations de ces zones sous menace terroriste. L'an dernier, le volet « insertion professionnelle et emploi des jeunes » de ce Programme, mis en œuvre par le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, a permis de prendre en charge 23 892 bénéficiaires pour un objectif initial de 22 912, soit un taux de réalisation de 104%.