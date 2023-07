Côte d'Ivoire: 346 910 candidats à l'assaut du BAC 2023, le message de Mariatou Koné

Les épreuves écrites du baccalauréat session 2023 auxquelles prennent part 346 910 candidats dont 164 830 filles et 182 080 garçons dans 551 centres sur l'ensemble du territoire national, ont été officiellement lancées le lundi 03 juillet 2023 au lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama, par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabetisation, Mariatou Koné.

Le lycée moderne Alassane Ouattara est un centre où ne composent que des candidats libres au nombre de 747 dont 417 filles et 330 garçons répartis dans 33 salles.

Par type de baccalauréat, on dénombre 314 081 candidats pour le baccalauréat général et le baccalauréat artistique et 32 829 pour le baccalauréat de technicien. Elle a également visité des salles de composition et la salle de vidéosurveillance installée dans les centres d'examens du lycée moderne d'Anyama.

''Nous avons commencé le lancement des épreuves dans un centre où il n'y a que des candidats libres. Nous sommes venus encourager le personnel d'encadrement, les surveillants, les candidats, etc. afin qu'il n'y ait aucun cas de fraude. Nous redoublons d'effort en termes de sécurisation des examens. Nous avons renforcé les moyens des personnels d'encadrement'', a indiqué Mariatou Koné.

La ministre a expliqué que si elle a tenu à lancer cette année les épreuves écrites du baccalauréat au lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama qui est un centre de la DREN d'Abidjan 4, c'est parce que cette DREN a enregistré des chiffres élevés de cas de fraude, les trois dernières années, notamment 7 040 cas en 2020, 4 805 cas en 2021 et 1 705 en 2022.

Elle a rappelé que pour les sessions 2020, 2021 et 2022, c'étaient respectivement 16 000 cas, 10 000 cas et environ 4 000 cas de fraude qui avaient été enregistrés sur l'ensemble du territoire. Tout en relevant que cette année, le quantum horaire a été respecté et qu'il n'y a pas eu de grève, la ministre a dit que son objectif est de faire en sorte que la tolérance ''zéro fraude'' soit de mise. Les résultats du baccalauréat sont attendus pour le 24 juillet 2023 à 14 heures.

Source : CICG