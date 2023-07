Cameroun : La fille de Samuel Eto’o veut envoyer son père en prison

Samuel Eto’o Fils va-t-il aller en prison ? C’est la question que les gens se posent actuellement. Sa fille Erika do Rosario Nieves qu’il a reconnue après une bataille juridique dont le dénouement a eu lieu en février 2022, veut envoyer son papa pour non-paiement de pension alimentaire.

Samuel Eto’o risque la prison

Depuis des années, le président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Samuel Eto’o Fils était dans une bataille judiciaire avec Erika do Rosario Nieves, une fille qu’il a eue avec à la fin des années 1990 où il évoluait encore à Leganés en Espagne, mais qu’il n’avait pas reconnue.

Finalement, en février 2022, la justice espagnole a tranché en faveur de la jeune fille qui avait à l’époque 21 ans. Elle a reconnu officiellement l’ancien joueur des Lions Indomptables comme étant le père légitime de la belle Erika.

Après le procès, Samuel Eto’o Fils devait verser une pension alimentaire mensuelle remontant sur cinq ans de 1.400 euros à la fille.

Mais, cela fait maintenant un an que Erika do Rosario Nieves ne touche pas cette pension alimentaire de la part de son père. Elle a donc décidé, par la voie de son Avocat, de requérir la prison contre son père.

L’information a été révélée, le vendredi 30 juin par le média espagnol Diario de Sevilla. Le site a confirmé la demande transmise par Fernando Osuna, Avocat d’Erika do Rosario Nieves.

La somme de 90 000 euros, relative à ce non-paiement de pension alimentaire évoqué, a été mentionnée par les plaignants.

Selon le média espagnol, la missive envoyée par l’Avocat a également rappelé que Samuel Eto’o avait déjà plusieurs casiers judiciaires.

Le vainqueur de la Ligue des champions 2010 avait déjà été reconnu coupable pour non-paiement d’une pension alimentaire à une autre fille née hors mariage en Italie et une condamnation en Espagne pour fraude fiscale pendant un an et dix mois.

‘’Il doit à sa fille plus de cinq ans de pension alimentaire et continue de défier la justice. La santé financière d’Erika est très fragile, alors qu’Eto’o vit dans le luxe’’, regrette l’Avocat.