Métiers de Sports: Inscription et corps de métiers pour la Formation de 5000 jeunes

Métiers de Sports - Initié dans le cadre du Programme Jeunesse du Gouvernement (Pj-Gouv 2023-2025), 5000 jeunes seront enrôlés pour des formations pratiques en vue de leur insertion dans le tissu socio-économique de la Côte d’Ivoire.

Deux modes d’inscription s’offrent aux jeunes demandeurs aux métiers de sports

Ce programme est destiné aux jeunes âgés de 18 à 40 ans et porte sur 28 métiers des sports pour un investissement de 4,294 milliards de FCFA. Les métiers sont, entre autres, maître-nageur-sauveteur, fabricant d’articles et équipements de sport, reporter photographe, agent d’accueil, moniteur sportif, vendeur d’articles de sport au détail.

La période d’inscription part du 26 juin au 09 juillet 2023 et se fait sur www.jeunesse.gouv.ci ou www.jeunesse2023.gouv.ci. Deux modes d’inscription s’offrent aux jeunes demandeurs : soit une inscription en ligne sur les sites internet des différents ministères porteurs du projet, soit une inscription physique à partir des fiches d’inscription disponibles dans les Agences emploi jeunes (AEJ), les directions régionales et départementales des trois ministères porteurs du projet.

Pour être éligible au programme, il faut être sans qualification dans le domaine, être en bon état de santé physique et mentale, être de bonne moralité, être immatriculé à la CMU, avoir une bonne condition physique, savoir lire, écrire et compter et être motivé.

Les formations des jeunes ont lieu dans l’ensemble des 26 localités de la Côte d’Ivoire disposant d’un établissement d’enseignement technique et professionnel, à l’Institut national de la Jeunesse et des Sports (INJS) et au sein des infrastructures sportives d’État. Les formations sont prévues pour s’achever le 31 décembre 2023.

Initiative conjointe du ministère des Sports, du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, et du ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, le projet de formation de 5 000 jeunes aux métiers des sports a été officiellement lancé, le lundi 26 juin 2023 à Abidjan-Treichville.