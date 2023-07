Bouaké : Pourquoi la communauté bhété a honoré Amadou Koné

La communauté bhété de Bouaké ( centre) a organisé sa fête biennale le samedi 1er juillet 2023 au foyer des jeunes du quartier Koko. A cette occasion, elle a rendu un vibrant hommage au ministre Amadou Koné, député de Bouaké commune et candidat du RHDP aux élections municipales du 2 septembre prochain à Bouaké. Ce, pour ses bienfaits. Touché par cette marque de reconnaissance, Amadou Koné a appelé l’ensemble des communautés vivant à Bouaké à la solidarité , à la fraternité et à la Cohésion. Il a dit ne pas comprendre la discrétion des bhété de Bouaké, non sans les inviter à faire profiter leur joie de vivre et culture au reste des populations de Bouaké.

Bouaké : La communauté bhété honore le ministre Amadou Koné lors de sa fête biennale

Rassemblée au foyer des jeunes du quartier Koko ce samedi 1er juillet dans le cadre de leur fête de retrouvaille organisée tous les deux ans, la communauté bhété résidant à Bouaké n'a pas manqué d’éloge envers le ministre Amadou Koné, député de Bouaké commune.

Dans son allocution, le président des ressortissants bhété de Bouaké, Gervais Seri a dit :

« Ici à Bouaké , nous vivons en parfaite harmonie avec nos tuteurs que sont les Baoulés et nos frères et sœurs des autres communautés de la ville. Pour vous dire que nous ne sommes pas orphelins à Bouaké. Nous avons nos autorités qui nous accompagnent en toutes circonstances. A l’instar du ministre Amadou Koné qui à diverses occasions nous a toujours soutenu. Il a parrainé et pris en charge l’édition dernière de cette fête » a-t-il reconnu.

L’association des bhété résidant à Bouaké ( A.B.R.B) ne s’est pas arrêté là. Elle a pondu une Motion spéciale pour exprimer sa reconnaissance à Amadou Koné.

Motion spéciale

« Monsieur le ministre Amadou Koné, à chaque fois que nous vous avons sollicité, vous avez toujours été présent à nos côtés.

Homme de foi, homme généreux, homme de grandeur, homme infatigable quand il s’agit du bien-être de vos populations.

Que dire pour que vous soyez convaincu de l’amour que vous avez pour nous ?

Je citerai entre autre quelques actions en notre faveur :

L’achat d’une nouvelle moto à notre frère GUEGUE Frédéric appelé affectueusement Ato, lorsque la première a été volée ;

Le don d’un bélier et le parrainage et le soutien financier de notre fête en 2021.

Monsieur le ministre, s’il y avait un autre mot plus grand que merci, je l’aurais dit.

Permettez que je dise humblement merci au nom de la communauté bhété » a lu, Seri Gervais.

Amadou Koné aux bhété de Bouaké : « Ne rester pas silencieux. Epanouissez-vous et faites profiter à Bouaké votre savoir-faire surtout culturel »

Amadou Koné a, au cours de la fête biennale de l’association des bhété résidant à Bouaké, encouragé l’expression de la diversité à Bouaké.

Il a exhorté la communauté bhété à prendre toute sa place dans la vie et le développement de Bouaké.

« Ne soyez pas discrets. Permettez-nous de profiter de votre belle culture. Votre bon humeur. Une fois encore merci pour la confiance placée en moi depuis toujours. Merci aux chefs de communautés résidentes à Bouaké pour le travail formidable de cohésion et de fraternité.

Grâce à vous, nous aurons un Bouaké nouveau que j’appelle de tous mes vœux. Un Bouaké qui fait rêver, qui donne envie d’être visité. Un Bouaké attractif et attrayant, beau par la diversité de ses populations, où chaque communauté se sent chez elle avec une population travailleuse dans la paix et la stabilité » a exhorté le ministre Amadou Koné.

Amadou Koné séduit par la danse bhété

Accueilli par un groupe de danse traditionnelle aux rythmes et sonorités « Gbégbé» venus des régions du Goh, la Nawa et le Haut Sassandra, le ministre Amadou Koné n’a pu cacher sa joie et a promis revoir la communauté bhété très souvent afin de faire profiter son art musical aux autres communautés de Bouaké.

Enfin, notons que si la fête biennale de l’association des bhété de Bouaké a rassemblé toutes les communautés résidentes à Bouaké, il ne manquait que le Tohourou, l'un des genres majeurs de la chanson populaire bhété pour transformer le foyer des jeunes du quartier Koko de Bouaké en une partie de concert de l’artiste Seri Simplice au Mont Zatro d’Abidjan.

Sercom Amadou Koné