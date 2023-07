Sénégal : Mohamed Bazoum salue la décision de Macky Sall

Macky Sall a annoncé sa volonté de ne pas briguer un 3e mandat en 2024. Au lendemain de la sortie du président sénégalais; Mohamed Bazoum, chef d'État du Niger, a salué la décision de son homologue.

Sénégal : Mohamed Bazoum souhaite l'apaisement du climat politique

Le suspens a été maintenu jusqu'au bout. Les Sénégalais avaient tous les regards tournés en direction de leur président. Macky Sall était attendu sur son avenir politique. Finalement, le dirigeant du Sénégal a annoncé qu'il ne serait pas candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2024.

"Ma décision, longuement et murement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection [présidentielle] du 25 février 2024, même si la Constitution m'en donne le droit", a déclaré Macky Sall dans la soirée du lundi 3 juillet 2023.

Mohamed Bazoum n'a pas mis de temps pour réagir à l'annonce de son homologue sénégalais. "Je salue l'annonce faite ce soir par le président Macky Sall du Sénégal. Je formule le vœu que cette décision murement réfléchie apaise définitivement le climat politique dans ce pays frère", a déclaré le président nigérien dans un tweet.

Dans son discours, le chef d'État sénégalais a laissé entendre qu'il a un "code d’honneur et un sens de la responsabilité" qui lui "commandent de préserver" sa dignité et sa parole. "J’ai une claire conscience et mémoire de ce que j’ai dit et écrit", a-t-il poursuivi.

"Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l'émergence", s'est exprimé le président Macky. "On a tant spéculé, commenté ma candidature à cette élection (...) Mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente, et engagée dans l'action pour l'émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain", a soutenu le dirigeant sénégalais.

On se rappelle qu'avant le discours de Macky Sall, Ousmane Sonko, son principal opposant avait lancé un appel aux Sénégalais à s'engager dans un "sursaut national".