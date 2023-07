Côte d'Ivoire : GAIA et Embras lancent un vaste projet immobilier

GAIA Côte d'Ivoire et Embras Côte d'Ivoire ont signé un contrat devant aboutir sur la construction de 112 immeubles résidentiels dans le cadre du projet immobilier Al Riyadh City dans la commune de Bingerville. La signature de partenariat a eu lieu au cours d'une cérémonie à Abidjan-Cocody.

Côte d'Ivoire : GAIA et Embras lancent le projet Al Riyadh City

Tarek Kadada, le président directeur général de GAIA Côte d'Ivoire, s'est réjoui de la signature du contrat entre sa structure et Embras Côte d'Ivoire pour une période de dix ans. Par ailleurs, les deux entités ont profité pour annoncer la signature d'un contrat stipulant que Embras Côte d'Ivoire, dirigé par Amir Saud, devra accompagner GAIA dans la réalisation du projet immobilier Riyadh City dont le coût global est estimé à 60 480 000 000 de francs CFA. Le coût moyen des appartements est de 28 000 000 de francs CFA.

Il faut noter que l'accord conduira les deux partenaires à construire des usines et des ateliers locaux pour fournir les matériaux utilisés pour les travaux, à utiliser des sources locales de matériaux, à s'appuyer sur l'expertise et les technologies saoudiennes, brésiliennes et ivoiriennes, mais aussi former des cadres nationaux ivoiriens.

Tarek Kadada a laissé entendre que sa société détient le plus grand projet de logements économiques et le plus grand projet de centre commercial d'Afrique de l'Ouest. Pour sa part, Amir Saud a assuré que "Embras Côte d'Ivoire a une longue expérience dans le domaine de la construction en conformité avec les dernières spécifications internationales de haute qualité et de mise en oeuvre rapide".

Les travaux de construction de ce projet futuriste ont été confiés à des entreprises générales et à un pionnier des travaux d'infrastructures agréés par l'État ivoirien. On note aussi que le reste du projet qui englobe la construction de 32 bâtiments sera exécuté par des petites et moyennes entreprises locales ivoiriennes. GAIA Côte d'Ivoire entend ainsi contribuer à la valorisation et au développement des compétences locales.

Le projet Riyadh City peut se vanter d'être doté du plus grand Mall de l’Afrique de l’Ouest avec deux groupes scolaires, des terrains de sport, des cultes religieux, notamment une mosquée et une église. Les entreprises promotrices ont également prévu plus de 12 % d’espace vert. Ce sont au total 4 446 appartements d'une emprise de 111m2 avec deux balcons, qui seront livrés aux souscripteurs.