Côte d'Ivoire : Comment consulter les résultats du BEPC 2023

Les résultats du BEPC 2023 seront connus le mercredi 5 juillet 2023 à 14 heures. Les candidats au Brevet d'études du premier cycle pourront consulter leurs résultats sur le site officiel de la DECO (Direction des examens et concours) ou en se rendant dans leurs différents centres d'examen.

BEPC 2023 : Les résultats connus aujourd'hui

Les candidats au BEPC 2023 connaitront leurs résultats le mercredi 5 juillet 2023. Ce sont au total 577 642 (267 169 filles et 277 081) qui se sont soumis aux épreuves écrites et orales. Ils pourront consulter leurs résultats sur le site officiel de la Direction des examens et concours (DECO). Les candidats sont également appelés à se rendre dans leurs centres de composition.

Les épreuves physiques et sportives ont eu lieu du lundi 24 avril au samedi 6 mai 2023. Quant aux épreuves orales, elles se sont déroulées du mercredi 7 juin au samedi 10 juin 2023. Les épreuves écrites se sont tenues du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023.

Il est important de souligner que lors de la session de 2022, le taux de réussite était de 28,89 %.