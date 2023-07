Shakira clashe à nouveau Gérard Piqué dans sa chanson "Copa Vacía"

Shakira est toujours en colère contre son ex-mari. La chanteuse colombienne vient de sortir une nouvelle chanson dans laquelle elle s’attaque à nouveau à Gérard Piqué.

La chanteuse colombienne, Shakira n’a définitivement pas encore tourné la page Gérard Piqué. Divorcée de l’ex-international espagnol en 2022, la star de 46 ans n’a visiblement pas digéré cette rupture. Ce qui l’affecte bien plus est de savoir que la fille qu’elle soupçonnait est celle-là même qui est aujourd’hui la compagne de l’ancien joueur du FC Barcelone.

Et pour montrer sa colère contre le père de ses deux enfants, Shakira a sorti des chansons comme "Monotonia", "Te felicito", "Music Sessions vol.53" (qui a battu quatorze records dans le Guiness world records et était devenu la chanson latino la plus rapide à atteindre 100 millions de vues sur YouTube) et "TQG" pour le tacler.

L’artiste installée aux Etats-Unis, vient à nouveau d'en rajouter en ne passant pas la pommade à Gérard Piqué. Dans une nouvelle chanson intitulée "Copa Vacía", il semble que Shakira ne décolère pas contre son ex-mari. Accompagnée par le chanteur Manuel Turizo, habillée d’une tenue de sirène, sexy avec de longs cheveux, la chanteuse colombienne s'adresse à un homme qui l'a complètement abandonnée. C’est d’ailleurs la cinquième chanson qu'écrit Shakira visant son ex Gérard Piqué dont en voici les paroles :

‘’Siempre estás ocupado con tanto negocío (Tu es toujours occupé avec tant d'affaires), Te haria bien, mi amor, un poquito de ocio (Un peu de loisirs te feraient du bien, mon amour), Relíajate aqui en el sofá y dame tu atención, (Détends-toi ici sur le canapé et accorde-moi ton attention), Por que no quieres cuando yo quiero, (Tu ne veux pas quand je veux), Estás más frío quel el mes de Enero (Tu es plus froid que le mois de janvier), Pido calor y no das más que hielo (Je demande de la chaleur et tu ne donnes que de la glace), No hay que ser poeta pa endulzarme el oido (Tu n'as pas besoin d'être poète pour adoucir mon oreille), Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo, (Pose le téléphone, utilise tes mains avec moi), Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo, (Je sais que tu es sexy mais je suis beaucoup plus sexy).

La colère de la colombienne ne va pas tomber de sitôt puisque le footballeur, selon le Dailymail, s'apprêterait d'ailleurs à demander en fiançailles sa nouvelle petite amie. "Gerard Pique et Clara Chia vont se marier", ont ainsi annoncé des proches de l’ancien défenseur de l’équipe d’Espagne.