Paris Saint-Germain: Christophe Galtier remercié, Luis Enrique présenté

Au terme de l’exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. Luis Enrique a été présenté officiellement.

L'Espagnol Luis Enrique signe un contrat de deux ans avec le PSG

Le PSG a annoncé mercredi le départ de l'entraîneur Christophe Galtier et présenté son remplaçant, l'Espagnol Luis Enrique, qui a signé un contrat de deux ans

Le Club tient à souligner son professionnalisme et son engagement, qui ont permis aux Rouge & Bleu de remporter un historique onzième titre de Championnat de France ainsi qu’un Trophée des Champions.

Arrivé au Paris Saint-Germain le 5 juillet 2022, Christophe Galtier a commencé par remporter avec son équipe le Trophée des Champions dès le 31 juillet 2022, en battant le FC Nantes (4-0) à Tel-Aviv.

Une semaine plus tard, en s’imposant 5-0 à Clermont, le club de la capitale a pris la tête de la Ligue 1 dès la 1ère journée, pour ne plus jamais la quitter de la saison, une première dans l’histoire du Championnat de France.

Le Paris Saint-Germain a décroché sous ses ordres son 11e titre en Ligue 1, devenant le club le plus sacré de l’histoire du Championnat de France.

L’ensemble du Paris Saint-Germain remercie Christophe Galtier, ainsi que ses adjoints Thierry Oleksiak et João Sacramento, pour le professionnalisme et l’engagement manifestés tout au long de la saison, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs carrières.