Gadji Céli à propos de son retour en Côte d'Ivoire: ‘’Je n’étais pas prêt à rentrer..."

Douze ans après avoir quitté la Côte d’Ivoire, Gadji Céli s’apprête à y retourner. Au micro de Claudy Siar à l’émission ‘’Couleurs tropicales’’, sur RFI, le nouvel ambassadeur de la FIF a parlé de son retour et des concerts qu’il va offrir à son public.

Gadji Céli parle de son retour en Côte d’Ivoire sur RFI

L’ancien footballeur ivoirien devenu chanteur, Gadji Céli s’apprête à faire son come-back en Côte d’Ivoire après plus d’une dizaine d’années passées en exil en France.

Son retour annoncé dans son pays natal sera meublé par deux grands concerts les 18 et 20 août prochain au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville et au Palais des congrès du Sofitel hôtel Ivoire d'Abidjan.

L’information a été annoncée il y a un mois, par le présentateur télé Cheick Yvhane de NCI sur sa page Facebook.

Avant d'atterrir à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët où de nombreux fans vont l’accueillir, le King a été invité le vendredi 7 juillet par le producteur-animateur, Claudy Siar sur RFI dans son émission phare ‘’couleurs tropicales’’.

L’ancien président du conseil d’administration du BURIDA a raconté son exil loin de la Côte d’Ivoire et les motivations qui le poussent aujourd’hui à rentrer.

‘’Je n’étais pas prêt à rentrer. Maintenant, je pense être dans la tête, dans l’esprit. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais on ne va pas revenir dessus. Il y a beaucoup d'émotions quand je vais retrouver la chaleur de mes parents, mes amis, mes fans, etc.’’, explique-t-il.

Et de poursuivre : ‘’Le Ministre de la Réconciliation est venu sur instruction du Président de la République, Alassane Ouattara et du Premier-ministre, Patrick Achi nous rencontrer à Paris. C’est après ces concertations que moi, Serge Kassy, François Kency et Abou Galliets avons décidé de retourner au pays’’.

D’ailleurs, le nouvel ambassadeur de la FIF n’a pas manqué de saluer tous ceux qui ont contribué également à son retour en Côte d’Ivoire.

Parce que c’est la paix qui favorise tout cela. ‘’Il faut ramener tout le monde à s’entendre et à vivre ensemble. La paix pour un pays est ce qui fait que les choses avancent. Notre premier président, Félix Houphouët-boigny, dans tous ses discours parlait de paix’’, dit-il.

A la clé, deux magnifiques spectacles seront donnés. ‘’Je rentre dans mon pays après douze ans d’absence. J'ai préféré donné deux concerts à ce peuple qui m’a beaucoup manqué’’, précise-t-il.

L’artiste qui rentre normalement après le samedi 15 juillet en Côte d’Ivoire, a fait savoir aussi qu’il est en studio en ce moment pour la sortie prochaine d’un nouvel album de six titres. Et les termes qui seront abordés dans la production de Gadji Céli, parlent de l’amour.