Sénégal-Présidentielle : Ousmane Sonko investi le 15 juillet

Ousmane Sonko sera investi le samedi 15 juillet 2023. Le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF) se positionne ainsi pour la prochaine élection présidentielle prévue pour 2024.

Sénégal : L'investiture d' Ousmane Sonko prévue pour le 15 juillet

Selon une information de Senego, El Malick Ndiaye, le secrétaire national à la communication de PASTEF, a annoncé l'investiture d'Ousmane Sonko en vue de la prochaine élection présidentielle de 2024. "Le 15 juillet 2023, le candidat Ousmane Sonko, l’espoir de toute une nation, sera officiellement investi par des millions de Sénégalais d’ici et de la diaspora qui arboreront, à l’occasion et avec détermination, les bracelets de la libération", a-t-il déclaré.

Et le proche de M. Sonko d'ajouter : "L’Afrique regarde et attend, le monde observe et entend, le coeur des Sénégalais vibrera et battra comme celui d’un seul homme pour ce moment historique. Ne vous le faites pas raconter !".

Il faut rappeler que l'actuel maire de Zinguichor a été condamné à deux ans de prison ferme par la justice de son pays. Il lui est reproché des faits de "corruption de la jeunesse". Dans la foulée, Macky Sall a annoncé sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. Le président de la République du Sénégal soutient que même si la Constitution lui permet d'être candidat à sa propre succession, il préfère passer la main.

"Ma décision, longuement et murement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection [présidentielle] du 25 février 2024, même si la Constitution m'en donne le droit", avait-il dit dans un discours adressé à ses compatriotes le lundi 3 juillet 2023.