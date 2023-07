Municipales à Adjamé : Le PPA-CI en ordre de bataille

Le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) a effectué une mission de mobilisation de ses militants le samedi 8 juillet 2023 à Adjamé. La formation politique fondée par l'ancien président ivoirien a dépêché Fleur Aké M'bo et Koua Justin pour apporter leur soutien à Gérard Bohui, le candidat du parti aux municipales du 2 septembre 2023.

Municipales à Adjamé : Le PPA-CI "vend" son candidat Gérard Bohui

Le parti de Laurent Gbagbo a procédé à l'investiture de Tapé Kelly en sa qualité de secrétaire général du PPA-CI dans la commune d'Adjamé le samedi 8 juillet 2023. À cette occasion, Fleur Aké M'bo, en sa qualité de marraine de la cérémonie, a adressé un message de mobilisation aux militants dans le cadre des municipales à Adjamé.

"Votre première mission en tant que membres du bureau fédéral d’Adjamé est de faire élire notre candidat, j’ai nommé Gérard Bohui, car nous sommes issus de l’école du président Gbagbo, et avec ce grand homme on n’échoue jamais", a déclaré la secrétaire nationale technique en charge de la jeunesse, de l’emploi et du service civique, par ailleurs candidate aux municipales à Agboville.

Pour sa part, le fédéral Tapé Kelly a exprimé ses remerciements au secrétaire général adjoint Koua Justin, à la marraine Fleur Aké M'bo. Il a aussi remercié Gérard Bohui "pour toutes les actions qu’il mène en faveur de la fédération, et par extension, de la collectivité".

Quant à Gérard Bohui, il a rappelé qu'il est avant tout un enfant d'Adjamé. "Ma présence à vos côtés ce jour, me rappelle le souvenir de ma tendre enfance ici même dans la commune d’Adjamé au quartier de la paroisse Saint Kizito. Je suis un enfant d’Adjamé et je connais les réalités des populations. En tant que cadre d’Adjamé, j’ai déjà mené plusieurs actions sociales, et je continuerai d’en faire afin de répondre à vos différents besoins", a dit le candidat du PPA-CI.