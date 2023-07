23e édition des Rencontres économiques : Le plaidoyer d' Alain Donwahi

Alain Donwahi a pris part à la 23e édition des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2023. Le président de la COP 15 Désertification a livré un plaidoyer en faveur de la mise oeuvre rapide de la Grande Muraille Verte.

Alain Donwahi appelle à la mise en oeuvre de la Grande Muraille Verte

Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2023, Alain Donwahi a séjourné en France où il a pris part à la 23e édition des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Le président de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (COP 15 Désertification) a livré un message autour du thème "recréer l'espoir, l'exemple de la Grande Muraille Verte".

"À l’heure où le monde entier fait face à des catastrophes de tout genre et des données alarmistes sur le lendemain de notre planète, il importe que des projets d’impact tels que celui de la Grande Muraille Verte, soient mis en valeur et salués. Avec plus de quatre milliards d’arbres déjà plantés, la Grande Muraille Verte symbolise l’espérance de jours meilleurs pour le Sahel, pour l’Afrique", a déclaré l'ancien ministre ivoirien des Eaux et forêts. M. Donwahi est allé plus loin en faisant savoir que le projet de la Grande Muraille Verte "incarne l’espoir dans toute sa splendeur".

Le projet de la Grande Muraille Verte est une initiative des chefs d'État et de gouvernement du Burkina Faso, du Djibouti, de l'Érythrée, de l'Éthiopie, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, du Soudan et du Tchad lors du 7e Sommet de la CEN-SAD de juin 2005 à Ouagadougou, face à la désertification, le changement climatique et la dégradation des terres.

La Stratégie globale harmonisée de la Grande Muraille Verte repose sur une vision et des objectifs partagés, un modèle de développement et de gouvernance locale, des outils et mécanismes de gestion durable des terres, un cadre logique d’intervention, des portefeuilles de programmes et une stratégie de mobilisation de financement.