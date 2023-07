Côte d’Ivoire : Enfin, Emma Lohoues parle de son amaigrissement !

Aperçue très amaigrie sur les réseaux il y a quelques mois, Emma Lohoues donne finalement les raisons de cette perte de poids qui a inquiété de nombreux internautes.

Emma Lohoues explique finalement sa perte de poids

Les internautes ont été surpris de voir la belle Emma Lohoues amaigrie il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Plusieurs interrogations taraudaient l’esprit des nombreux fans de l’influenceuse ivoirienne. L’actrice avait tenté de les rassurer à travers un numéro de l’émission ‘’Willy à Midi’’, diffusée sur Life TV et animé par Willy Dumbo.

‘’Je suis malade depuis presque trois mois maintenant, les médecins m’ont prescrit un régime alimentaire strict pour prévenir tout risque de complications. J’attends de me rétablir complètement avant de reprendre mes habitudes sportives’’, lâchait-elle.

Cette réponse n’a pas toujours convaincu les admirateurs de la patronne de Empire 17. Les plus curieux veulent savoir pourquoi Emma Lohoues a cette silhouette svelte qui inquiète. Les Internautes ne s’occupent pas du problème de plusieurs mois de loyers impayés dans lequel elle est confrontée actuellement. Ils veulent juste une bonne réponse à la perte de poids de la femme d’affaires.

La question est venue d’une internaute qui a demandé ceci : ‘’Stp, dis moi, c’est quoi le déclic pour l’obtention de ta nouvelle silhouette?’’. En effet, le physique de Emma Lohoues aperçu lors de la dédicace de son œuvre pour enfants dans les différentes grandes surfaces ivoiriennes n’a pas encore changé. Dans une réponse un peu plus nette, l’influenceuse ivoirienne explique en ces termes : ‘’J’ai décidé de devenir svelte comme avant Kobe (NDLR : son premier flls). Je trouve cela plus beau, plus sexy et plus free, je trouve qu’être en forme était au final vulgaire’’, a expliqué l'ancienne copine de feu Arafat DJ. Emma Lohoues a-t-elle réussi à rassurer ses nombreux fans ? La question demeure.