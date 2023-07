Côte d'Ivoire : La police mixte de Zouan-Hounien sensibilise les populations

Le commissariat de police mixte de Zouan-Hounien a organisé une campagne de sensibilisation des populations frontalières de sa zone de compétence sur la criminalité transnationale.

Les populations appelées à s’impliquer dans la gestion de la sécurité à Zouan-Hounien

Cette campagne organisée les 27 et 28 juin 2023 dans la localité de Bin-Houyé, particulièrement dans les villages de Dohouba, Deineu et Banneu, avait pour objectif d’amener les populations à s’impliquer efficacement dans la sécurisation des frontières, rapporte l'AIP.

A travers le thème « Agir, ensemble, pour la sécurisation des frontières », la police a engagé les populations dans un partenariat ‘’main dans la main’’ pour protéger les frontières en dénonçant les pratiques illégales observées, notamment, l’orpaillage clandestin, le trafic de drogue, le trafic d’arme à feu, le trafic d’espèces sauvages et de ressources naturelles (…).

« La police et la population sont des partenaires dans la gestion de la sécurité. Vous devez comprendre que les agents des forces de l’ordre et de sécurité que vous voyez ici et vous-mêmes, vous devez gérer ensemble les questions de sécurité locale », a interpellé le commissaire Kra Kouakou Didier.

Dans son intervention, M. Kra a instruit les populations sur la criminalité transfrontalière et sensibilisé sur la nécessité de sécuriser les frontières. Également, il les a entretenus sur ce à quoi elles peuvent s’exposer, notamment, les maladies endémiques.

En initiant la campagne sous le thème « Agir, ensemble, pour la sécurisation des frontières », l’autorité policière entend faire comprendre à la population, qu’elle ne devrait plus rester spectatrice en ce qui touche à la sécurité de sa sphère, car son inactivité peut lui desservir et porter atteinte à sa tranquillité.

Cette sensibilisation des populations sur la criminalité transnationale s’est déroulée en présence du sous-préfet de Bin-Houyé, de la hiérarchie des forces de sécurité de la localité et des chefs coutumiers.

Le trafic des drogues et des armes, la traite des personnes, le trafic illégal de migrants ainsi que l’orpaillage clandestin qui constituent une source de financement de la criminalité transnationale, menacent la paix et la sécurité humaine. Chaque année, d’innombrables vies sont perdues du fait de la criminalité transnationale, relève-t-on.