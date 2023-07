Serges Kassy et François Kency de retour après 10 ans d'exil

Serges Kassy et François Kency fouleront le sol ivoirien le mercredi 12 juillet 2023. Les deux artistes-chanteurs avaient quitté la Côte d'Ivoire à l'occasion de la crise postélectorale de 2010 qui a frappé la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite dans un communiqué officiel du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire).

Côte d'Ivoire : Fin d'exil pour Serges Kassy et François Kency

Selon un communiqué de Damana Adia Pickass, le secrétaire général du PPA-CI, Serges Kassy et François Kency sont attendus à Abidjan le mercredi 12 juillet 2023. Les deux hommes vivaient en exil depuis l'éclatement de la crise postélectorale de 2010 qui a officiellement fait 3 000 morts.

Le secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo affirme que les deux artistes-chanteurs rentrent en Côte d'Ivoire après que toutes les dispositions ont été "finalement prises pour un retour sécurisé et apaisé". Dans son communiqué, le PPA-CI rappelle qu'il a toujours accordé une attention particulière à la question des exilés ivoiriens. Damana Pickass lance un appel à la direction, aux organes et commissions du parti à "réserver un accueil chaleureux et digne à ces valeureux fils du pays et du monde artistique".

Il faut noter que Gadji Celi, ancien président du conseil d'administration du BURIDA (Bureau ivoirien des droits d'auteurs), en exil en France depuis plus de dix ans, rentre bientôt en Côte d'Ivoire. L'ex-capitaine des Éléphants sera en attraction le 18 et 20 août 2023.