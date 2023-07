Nigeria : L’ex-international Jay-Jay Okocha nommé ministre des Sports

L’ancien numéro 10 nigérian, Jay-Jay Okocha vient d’intégrer le gouvernement de son pays. Le nouveau président de la République fédérale du Nigeria a nommé l’ancien dribbleur fou des Super Eagles au poste de ministre des Sports, de la Jeunesse et du Développement.

L’ancien international nigérian, Augustine Akuza Okocha alias Jay-Jay Okocha a fait les beaux jours de l’équipe nationale des Super Eagles du Nigeria et de plusieurs clubs en Europe. Les plus nostalgiques du ballon rond se souviennent encore de ses dribbles tonitruants au Paris Saint-Germain (PSG) qui ont donné le tournis aux défenseurs adverses.

Âgé de 49 ans, l’ancien attaquant nigérian est aujourd’hui passé dans le gouvernement de son pays. Le nouveaupPrésident de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, vient d’opérer un changement dans le gouvernement en nommant le mardi 11 juillet Jay-Jay Okocha comme le tout nouveau ministre des Sports, de la Jeunesse et du Développement.

En confiant ce porte-feuille ministériel à l’ancien Super Eagles, le chef de l’Etat nigérian veut sûrement relancer le football du pays qui est en perte de vitesse. Parce que depuis un certain temps, l’équipe nationale du Nigeria n’est plus dans les élites de sélections africaines.

L’ancienne star des Super Eagles compte 14 buts avec 73 sélections. Il a été champion olympique en 1996, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 1994 et 2000. Il a également été élu meilleur joueur de la CAN 2004. Jay-Jay Okocha, marié avec deux enfants, est passé par Fenerbahçe SK en Turquie. Le joyeur a ensuite enfilé le maillot d’Eintracht Francfort avant de poser ses valises au Qatar, notamment au club Qatar SC. Okocha a rangé les crampons en Angleterre en 2008 avec l'équipe de Hull City en Championship (2e division anglaise).