Diplomatie: Assielou Félix Tanon présente ses lettres de créances à Nana Addo

SEM Assielou Félix Tanon a officiellement remis ses lettres de créance à Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au palais présidentiel "Jubilee House" le lundi 10 juillet 2023.

Diplomatie : L'ambassadeur Assielou Félix Tanon prend fonction au Ghana

Près d'un mois après avoir remis des copies figurées de ses lettres de créances au vice-ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration du Ghana, SEM Assielou Félix Tanon a été reçu en audience par le chef d'État ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo au "Jubilee House" le lundi 10 juillet 2023. À cette occasion, le diplomate ivoirien a remis ses lettres de créances au président de la République du Ghana.

La cérémonie concernait également les ambassadeurs d’autres pays accrédités au Ghana, notamment leurs Excellences Messieurs Hüseyin Güngör de Turquie, Teferi Fikre Gossaye d’Ethiopie, Konaté Oumar du Mali, Sultan Abdurahman Al-Dakhel de l’Arabie Saoudite et Daniel Garces Carabali de Colombie.

Dans son intervention, Assielou Félix Tanon a remercié le président ghanéen pour l’honneur et le privilège qu’il lui a fait en acceptant ses lettres de créance par lesquelles Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire, l’a accrédité en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire "auprès de ce si grand et beau pays frère qu’est le Ghana".

"J’ai, en outre, transmis à Son Excellence Monsieur Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, les salutations fraternelles de Son frère et Ami, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire", a confié l'ambassadeur ivoirien qui s'est engagé à respecter les lois du pays d’accueil afin de maintenir l’excellente qualité des relations d’amitié et de coopération qui existent entre le président du Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et le président Alassane Ouattara, ainsi qu’entre les peuples ghanéen et ivoirien.

Par ailleurs, SEM Assielou Félix Tanon a pris la ferme résolution d'œuvrer pour le raffermissement et la diversification des nos relations économiques, commerciales et dans le secteur de l’agriculture entre la Côte d'Ivoire et le Ghana.

Pour sa part, Nana Addo, après avoir souhaité la bienvenue au diplomate ivoirien, l’a félicité pour sa nomination en qualité d’ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire près la République du Ghana. Il l'a aussi chargé de transmettre ses salutations fraternelles à son frère et ami, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.

Le président ghanéen n'a pas manqué de formuler le vœu qu’en sa qualité d’ambassadeur, Assielou Félix Tanon puisse contribuer au renforcement et à l’intensification des relations d’amitié et de coopération qui existent entre le Ghana et la Côte d’Ivoire.