Côte d'Ivoire : 7e édition du FISAT, voici les grandes innovations

Le Forum international et salon africain des transports (FISAT) remet le couvert. Après le succès de l’organisation de la 6e édition tenue en juillet 2022, Afrika Transtour, structure en charge de l’organisation de cet événement, remet le couvert pour la 7e édition.

FISAT 7 : Les organisateurs voient plus grand !

Le FISAT reste conforme à sa dynamique de faire d’Abidjan, la capitale africaine des transports. C’est le rendez-vous par excellence pour les opérateurs économiques africains de nouer des partenariats afin d’attirer des investissements nationaux ou étrangers pour le développement des projets de transport dans nos États africains.

La sixième édition du FISAT s’est tenue du 4 au 6 juillet 2022, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan sur le thème : "Transports et Infrastructures, facteurs de développement économique et d'intégration régionale". Cette édition, qui avait la particularité d’être celle de la reprise post Covid, a été un véritable succès.

Organisé en étroite collaboration avec le ministère des Transports de Côte d'Ivoire et présidé par le ministre Amadou Koné, le FISAT a été marqué par une mobilisation active des officiels et des acteurs du secteur privé. Une session inaugurale et six panels de haut niveau ont été animés par 23 experts et des acteurs du transport ainsi que 6 modérateurs, abordant différents thèmes pertinents pour les secteurs des transports, de la logistique et des infrastructures.

L’exposition commerciale a rassemblé 21 sponsors et exposants qui ont eu l’opportunité de présenter leurs offres et compétences sur cette tribune de marketing direct. Huit délégations étrangères ont pris part aux travaux venant notamment de Guinée Bissau, du Maroc, du Niger, du Cameroun, de la Gambie, du Burkina Faso, de la France et de l’Italie. Dix institutions et ministères sectoriels avaient pris part à l’événement.

Les échanges ont permis de renforcer les liens professionnels et de stimuler les opportunités d'investissement dans le secteur du transport.

Lors de sa 6e édition, le FISAT a indéniablement contribué à promouvoir le potentiel du continent africain en matière de transport et d'infrastructures. Cet événement a rassemblé des acteurs clés de l'industrie, favorisant ainsi les échanges d'expériences et les collaborations fructueuses.

La 7e édition du Forum international et salon africain des transports (FISAT) aura lieu du 22 au 24 novembre 2023 à Abidjan. Le thème retenu pour cette année est : "Modernisation des écosystèmes logistiques, des transports et des infrastructures : durabilité, sécurité, digitalisation et employabilité des jeunes. Quels défis et opportunités pour l'Afrique de demain ?".

Cette édition vise à promouvoir le transport et les infrastructures comme facteur de développement et d'intégration régionale. Afrika Transtour, avec à sa tête Magnatié Bamba, par ailleurs Commissaire générale, veut mettre les bouchées doubles. Aucun détail ne sera négligé.

Comme les années précédentes, le FISAT réunira l'ensemble des acteurs essentiels afin de réfléchir aux questions et aux conditions de mise en place des systèmes de transports et des infrastructures au service du développement des pays africains, notamment dans un contexte de crise mondiale.

Pour cette édition, plusieurs activités sont prévues, notamment un forum de discussion internationale avec 12 panels, des sides event, une session spéciale sur le financement des projets de transports et d’infrastructures, une grande exposition commerciale avec 60 stands, une série de rencontres B to B et une soirée de gala. Elle sera également l’occasion pour faire le point des nombreux enseignements tirés lors de la 6e édition.

Depuis le début de l’année, les équipes organisatrices sont à pied d’œuvre pour assurer à cette 7e édition, un grand succès tant scientifique qu’événementiel. À cet effet, la commissaire générale multiplie les réunions et les missions. Des délégations officielles et du secteur privé sont annoncées en provenance de toute la sous-région ouest-africaine, mais aussi du Maroc, de la France et de la Belgique.

Toute chose qui augure d’un événement de référence qui fera d’Abidjan, l’espace de quelques jours, la capitale africaine des Transports.