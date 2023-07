Côte d’Ivoire : Didier Drogba magnifie Gabrielle Lemaire

Didier Drogba est très amoureux de Gabrielle Lemaire. L’ex-joueur ivoirien vient de le prouver à la célébration de l’anniversaire de cette dernière. Il a adressé un joli message à sa tendre compagne via les réseaux sociaux.

La femme de Didier Drogba fête son anniversaire

Didier Drogba et sa nouvelle compagne Gabrielle Lemaire s’affichent régulièrement très amoureux sur les réseaux sociaux. L’ancien capitaine des Éléphants nage en plein bonheur avec la magnifique fille de l’ex-président de la Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire. Celle-ci ne manque aucune occasion pour publier son quotidien avec son chéri sur son compte Instagram. L’ex-attaquant des Blues de Chelsea de Côte d’Ivoire lui emboîté aussi le pas également sur ses réseaux sociaux.

Gabrielle Lemaire était d’ailleurs très heureuse de présenter son tout premier enfant avec Didier Drogba aux followers. Même si elle a pris le soin de cacher le visage du bébé, les internautes étaient quand même ravis et ont félicité le couple avec des commentaires.

Le couple Drogba continue de filer le grand amour et ce sont les nombreux abonnés qui applaudissent. A l’occasion de l’anniversaire de Gabrielle Lemaire, l’ex-international ivoirien l’a célébrée sur la toile à travers un joli message. “Ma moitié, ma meilleure amie de tous les jours, aimante, complice, mère de nos enfants, j’étais ravi de célébrer cette journée spéciale avec toi. Joyeux anniversaire à toi, mon âme sœur Gabrielle Lemaire Cheers à encore plus d’années d’amour et de bénédictions ensemble !”, écrit-il. Cette publication est suivie de belles photos prises sur un yacht, à la plage dans un bel endroit du monde.