PPA-CI : L’accueil de Serges Kassy et François Kency reporté

Le PPA-CI entendait réserver un bel accueil à Serges Kassy et François Kency pour leur retour au pays après plusieurs années passées en exil. Ces deux artistes qui sont rentrés le mercredi 12 juillet n’ont pas pu recevoir le cérémonial hommage.

L’accueil du PPA-CI réservé à Serges Kassy et François Kency ajourné

Les artistes Serges Kassy et François Kency ont regagné la Côte d’Ivoire le mercredi 12 juillet 2023 après plus de 10 ans d’exil en France. Le parti de l’ex-président de la République, Laurent Gbagbo avait annoncé l’arrivée de ces deux chanteurs quelques jours avant à travers un communiqué signé du secrétaire général Damana Adia Pickass. Pour l’occasion, tout était concocté pour réserver un bel accueil à ces deux hommes de la culture ivoirienne qui avaient quitté Abidjan au plus fort de la crise militaro-politique de 2010-2011.

Il y avait un dispositif en place au siège du PPA-CI pour un hommage populaire des militants à ces artistes qui ont fait le voyage du retour par voie terrestre en provenance du Ghana. Groupe Wôyô, fanfare avec des chants pour recevoir les deux valeureux combattants de la démocratie et de la liberté avant l’arrivée imminente de l’ancien footballeur-chanteur Gadji Céli.

Malheureusement, la cérémonie d’hommage populaire a été reportée à une date ultérieure pour des raisons administratives. Un autre communiqué du secrétaire général du PPA-CI, Damana Adia Pickass, a été livré pour annoncer le report de l’accueil.

‘’Je suis au regret de vous annoncer que la cérémonie d'accueil de nos amis artistes, Serges Kassy et François Kency est reportée à une date ultérieure. Parce que jusqu'à cette heure, nos amis étaient encore à Noé. Pour des problèmes administratifs. Ils ont passé facilement la partie ghanéenne. Mais c’est ici, qu'il y a eu des soucis. La police des frontières veut les entendre et leur faire remplir des documents. Ils sont donc encore aux mains de la police ivoirienne. Il y a le ministre de la Réconciliation qui devait les recevoir. Comme on ne sait pas à quelle heure, ils vont rentrer et être reçus par le ministre, nous avons décidé de suspendre la cérémonie d'accueil qui leur était réservée et la reprogrammer à une date ultérieure. Le président du parti a été saisi de la situation et a demandé que les militants rentrent’’, a-t-il expliqué.

Damana Pickass a indiqué également que Serges Kassy et François Kency ont fini avec les formalités policières et c’est à partir de 18 h 10 qu’ils ont quitté la ville de Noé pour aller rencontrer le ministre de la Réconciliation. Ne sachant pas à quelle heure les deux artistes seraient rentrés sur Abidjan et reçus par le ministre de la Réconciliation, il était important de reporter la cérémonie à une autre date.