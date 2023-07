De retour du Cameroun, Kylian Mbappé s'offre une nouvelle maison

L’international français, Kylian Mbappé a passé un séjour agréable au pays de son père. Après son voyage, au lieu de rentrer sur Paris, l’attaquant du PSG a voulu se reposer dans la petite commune du Thor dans le sud de la France, où il s’est offert une demeure.

Kylian Mbappé acquiert une nouvelle demeure

Kylian Mbappé a passé des vacances très remarquées aux États-Unis et un séjour de trois jours au Cameroun. Le voyage dans le pays de ses ancêtres était enthousiaste puisque les Camerounais ont réservé un accueil fou au natif de Bondy. Après son déplacement dans le pays de son père, l’attaquant français est retourné en France. Au lieu d’aller directement dans sa demeure de Paris, le capitaine de l’équipe de France a décidé de s’installer pour ces derniers jours de vacances dans le sud du pays.

Les habitants de la petite commune de Thor, dans le Vaucluse, ont eu la surprise de voir le footballeur de 24 ans s'entraîner avec son père Wilfrid, sur l'un des terrains de la ville. Selon le média La Provence, Kylian Mbappé aurait récemment acheté une maison dans cette même commune du Thor. Pour l'heure, très peu de détails ont fuité sur la demeure du coéquipier de Neymar, mais vu ses émoluments au PSG, on peut s'imaginer que le champion du monde 2018 s'est offert une propriété de très haut standing.

Une nouvelle qui a certainement dû réjouir les habitants de cette petite commune, située à proximité d'Avignon, et qui ne doivent pas avoir l'habitude de voir d'aussi grandes stars dans la région. Mais tout est fait pour que la star du paris Saint-Germain ne soit pas perturbé.

Sur place, la mairie de Thor veille à sa tranquillité indique Le Parisien. "On ne veut pas d'émeute liée à sa venue, il faut que cela reste le plus discret possible", lâche une source locale au quotidien avant que ‘’deux témoins assurent avoir croisé son frère cadet Ethan Mbappé en fin de semaine dernière. La sécurité des lieux est assurée par des patrouilles de gendarmes’’, peut-on lire dans le journal.