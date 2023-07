Côte d'Ivoire : 814 cas de corruption signalés à SPACIA en un an

Dans le cadre d'une causerie-débat avec la presse, des étudiants et la société civile, le jeudi 13 juillet 2023, les responsables de SPACIA (Système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées) ont échangé autour de cet outil mis en place par les autorités de la Côte d'Ivoire afin de coordonner la surveillance et la prévention des actes de corruption.

Lutte contre la corruption : SPACIA présenté aux journalistes

La causerie-débat organisée par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption le jeudi 13 juillet 2023 à l'ISTC (Institut supérieur de la communication) avait pour objectif de faire connaitre le contexte de création SPACIA, faire comprendre les enjeux de la lutte contre la corruption pour l'économie nationale, connaitre les avis et observations des participants.

Il faut rappeler que le Système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées, lancé officiellement le 11 juillet 2022 par le Premier ministre Patrick Achi, a été créé par le décret No 2022-264 du 13 avril 2022. Sa mission est de coordonner la surveillance et la prévention des actes de corruption et infractions assimilées. SPACIA reçoit les signalements des cas de corruption et infractions assimilées afin de procéder à leur vérification et traitement dans le but de saisir les autorités compétentes, a indiqué José Landry Guehi, le responsable de la communication, qui a présenté les canaux de saisine de SPACIA.

Pour sa part, Fatoumata Ba, la coordonnatrice de SPACIA, est revenue sur les résultats, les perspectives et les défis de son organe. Ainsi, a-t-elle rappelé, d'avril 2022 à mars 2023, la plateforme a enregistré 814 cas de signalements d'actes de corruption, dont 590 cas qualifiés d'actes de corruption. Tout ceci pour un préjudice financier estimé à 130 96 710 724 francs CFA. Elle n'a pas manqué de faire savoir qu'il s'agit de 176 signalements pour le secteur défense-sécurité-intérieur, 422 signalements pour la seule ville d'Abidjan. La plateforme a également effectué 100 missions de vérifications.

SPACIA a pour défis d'accroitre la participation citoyenne dans la lutte contre la corruption, insuffler l'intégrité et la transparence, améliorer l'indice de la perception de la corruption, vulgariser la plateforme SPACIA, changer les mentalités des citoyens, a poursuivi Fatoumata Ba. À l'en croire, la Côte d'Ivoire perd environ 1 400 milliards de francs CFA à cause de la corruption, soit 4 % de son PIB.

Mme Ba a insisté pour révéler les quatre facteurs déterminants pour vaincre la corruption. Elle a fait allusion à l'engagement politique, la digitalisation des services publics, la gestion axée sur les résultats et la nécessité d'une implication de la société civiles.

Rappelons que la rencontre s'est tenue en marge de la Journée africaine de lutte contre la corruption célébrée le