Côte d’Ivoire : Abidjan célèbre l'intelligentsia de la femme africaine

Côte d'Ivoire : La femme africaine honorée à travers le Congrès international de la femme africaine d'Abidjan (CIFAA)

Le mois de juillet est dédié à la femme africaine et peu de personnes le savent. À cet effet, la Journée internationale de la femme africaine (JIFA) est célébrée tous les 31 juillet. Avant cette commémoration, la présidente de l’organisation Femme d’Afrique lève-toi, Fatou Diarra-Gouédan, organise les 28 et 29 juillet 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody, le Congrès international de la femme africaine d'Abidjan (CIFAA).

Selon la promotrice de cet événement, le CIFAA est une plateforme de convergence d'intelligences féminines, qui a lieu à l'occasion de la célébration de la JIFA. Cette cérémonie va réunir en un même lieu des femmes d'affaires, des femmes politiques, des militantes de la société civile, des actrices du monde paysan et bien d'autres. ''Le congrès international de la femme africaine est le lieu de rencontre, d'échanges, de formation et d'expression libre de la femme tout en valorisant son engagement dans nos nations'', explique-t-elle.

Par ailleurs, le CIFAA qui va rassembler plus de 600 femmes de 7 pays de l’Afrique se tiendra autour du thème ''La femme africaine face au défi des NTIC, des assurances et du financement''. Durant les deux jours de l'événement, il y aura un programme alléchant qui va occuper agréablement toutes les femmes qui seront présentes.

''Au programme, nous aurons des conférences et des panels qui s'articuleront autour des thèmes ''le numérique au cœur de l'autonomisation de la femme, quelle stratégie de financement pour un meilleur accompagnement de la femme africaine ?" et "Secteur du vivrier, quelle stratégie d'accompagnement et de financement pour une meilleure autonomisation ?'', ajoute la présidente de la Fondation Femme d’Afrique lève-toi. Pour clore en beauté, annonce Fatou Diarra-Gouédan, plus de 300 femmes vont bénéficier d’une formation. Des femmes issues de différents domaines d’activités seront également distinguées au cours d'un dîner-gala.