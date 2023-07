CAN 2023: Infantino et Motsepe félicitent Ouattara pour les infrastructures

La Côte d'Ivoire accueille la CAN 2023 du 13 janvier au 11 février 2024. À quelques mois de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations, Gianni Infantino, patron de la FIFA et Patrice Motsepe, président de la CAF (Confédération africaine de football) ont rencontré Alassane Ouattara à Abidjan.

Motsepe et Infantino échangent avec Ouattara avant la CAN 2023

Gianni Infantino et Patrice Motsepe ont séjourné sur les bords de la lagune Ébrié dans le cadre de la 45e Assemblée générale de la CAF (Confédération africaine de football). Le président de la FIFA et le premier responsable du football africain ont profité de leur présence à Abidjan pour échanger avec le président ivoirien Alassane Ouattara.

Au cours des discussions, les deux dirigeants du football international ont salué les performances du football africain à la dernière Coupe du monde au Qatar. Ils ont également félicité le gouvernement ivoirien pour les dispositions prises et les infrastrcutures de qualité devant accueillir la CAN 2023.

Il faut rappeler que lors d'une conférence de presse le 11 juillet 2023, Danho Claude Paulin, le ministre ivoirien des Sports a affirmé que "toutes les infrastructures sportives sont disponibles à 99 % et seront livrées dans les délais inscrits selon le planning défini avec la Confédération africaine de football (CAF)". "La Côte d’Ivoire est donc prête et déterminée à offrir à la jeunesse africaine la plus belle des CAN", a-t-il ajouté.