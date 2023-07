Lobognon : "Le franc CFA, monnaie unique de la CEDEAO ? Pourquoi pas !"

Alain Lobognon n'est pas opposé à l'idée de faire du franc CFA la monnaie unique de la CEDEAO. L'ancien ministre ivoirien est convaincu que cette monnaie est puissante au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

Le débat sur le franc CFA attise beaucoup de tension en Afrique. On se souvient qu'en 2017, Alassane Ouattara avait fait une sortie fort intéressante à ce sujet. " Les chefs d’État de la CEDEAO ont décidé qu’ensemble, à 15, nous allons mettre en place une nouvelle monnaie qui s’appelle l’ECO", avait déclaré le président ivoirien au sortir d'une audience avec son homologue français Emmanuel Macron.

Du côté des autorités françaises, on soutenait qu'une nouvelle validait "la transformation du franc CFA, qui deviendra l’ECO en maintenant la parité fixe avec l'euro, ainsi que la fin de la centralisation des réserves de change des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français".

Des années plus tard, l'ECO n'est toujours pas entré en vigueur. Dans un tweet récemment publié, Alain Lobognon s'intéresse de nouveau à ce sujet. "Parlons-en! Le FCFA, Monnaie unique de la CEDEAO ? Pourquoi pas !", a dit d'emblée l'ancien proche de Guillaume Kigbafori Soro.

— Alain Lobognon (@Alainlobog) July 14, 2023

"Tous les pays de l’UEMOA sont favorables à abandonner leur franc CFA pour adopter l’ECO, monnaie communautaire dont la dénomination ECO a été adoptée à l’unanimité des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO le 29 juin 2019 au sommet d’Abuja au Nigéria. Et pourtant ça coince quelque part", a fait remarquer l'ex-député de Fresco.

M. Lobognon poursuit en ajoutant que "l’opinion communautaire doit être éclairée sur les blocages artificiels entretenus par un groupe de propagandistes opposés à une monnaie unique au sein de la CEDEAO".

Bien que dénoncé sur les réseaux sociaux, le F CFA est pourtant très en vogue dans certains pays hors UEMOA. Ils s’arrachent dans le commerce au Ghana, au Nigéria, en Guinée, en Gambie, en Sierra Leone, au Liberia. À Abidjan, on dit « ils n’aiment pas le FCFA, mais ils ne laissent pas. » Or donc, le F CFA est une monnaie puissante au sein de la CEDEAO. Et si on se mobilisait pour en faire la monnaie des échanges commerciaux au sein de notre espace communautaire ?", a fini par demander Alain Lobognon.