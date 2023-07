Souleymane Kamagaté et Bamba Ami Sarah nagent en plein bonheur !

Bamba Ami Sarah, épouse de Souleymane Kamagaté, est déjà maman de deux petites filles. Elle vient de donner naissance à un troisième enfant. C’est ce que son mari Souleymane Kamagaté, alias l’Homme Saga, a annoncé ce samedi 15 juillet à travers une publication sur sa page Facebook.

Souleymane Kamagaté : ‘’À trois reprises maintenant tu as stoppé ta carrière pour me faire de merveilleux enfants’’

Souleymane Kamagaté, plus connu sous le nom l’Homme Saga, est l’époux de la chanteuse coupé décalé Bamba Ami Sarah. Marié depuis près de quatre ans maintenant, l’acteur culturel ne manque aucune occasion pour rendre hommage à sa femme. À chaque sortie médiatique, il ne tarit pas d’éloges envers l’ancienne candidate de la téléréalité ‘’Star Tonnerre’’, de John Chahin Sombo, l’actuel maire d’Akoupé.

Cette dernière, désormais une vraie femme au foyer, a donné deux adorables filles au promoteur culturel. La première a été conçue en 2017 et la seconde en 2020. Toutes ses maternités sont au détriment de sa carrière musicale qu’elle a mise une pause. Ce qui rend toujours fier son mari, l’Homme Saga qui le prouve une fois de plus dans une publication ce samedi 15 juillet sur sa page Facebook.

‘’Pour moi la meilleure preuve d’amour, c’est qu’une femme garde ta grossesse. À trois reprises maintenant tu as stoppé ta carrière pour me faire de merveilleux enfants. Je veux aujourd’hui te magnifier publiquement. Tu es la meilleure’’, écrit-il.

Clairement, on comprend dans le post que l’interprète de la chanson ‘’Fabrique ton boss’’, a donné naissance à son troisième enfant. Souleymane Kamagaté n’a pas non plus révélé le sexe de l’enfant dans son post.

De nombreux internautes ont adressé des messages de félicitations à Bamba Ami Sarah et à Souleymane Kamagaté pour le troisième bébé. ‘’Félicitations à vous fille ou garçon’’, ‘’Tu es un champion’’, ‘’Trois fois ballon d'or Ami félicitations à toi. Tu es la kélépé (NDLR : l’unique) merci pour tout le bonheur’’, ‘’Félicitations à la famille que Dieu bénisse et protège l'enfant et la famille’’, ‘’Félicitations à vous pour le troisième ballon d’or. Que Dieu vous bénisse et vous ouvre de grandes portes’’, pouvait-on lire en commentaires.