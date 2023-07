AG à Abidjan : La CAF empoche plus de 125 millions de dollars

Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi a traduit la reconnaissance de la Côte d’Ivoire au président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, pour ses efforts désintéressés en faveur du football africain.

La Côte d'Ivoire réitère son engagement à relever le défi de l'organisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de la CAF

“Vous êtes chez vous ! Merci d’avoir choisi Abidjan comme ville hôte pour accueillir la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF”, a dit le Premier ministre ivoirien Patrick Achi à l’endroit de Patrice Motsepe.

Le chef du gouvernement ivoirien a remercié le patron du football africain pour sa confiance en la Côte d’Ivoire qui a abrité l'evènement, à la veille de l'organisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations.

« Je tiens également à vous exprimer ma plus profonde gratitude, Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire général, pour avoir choisi Abidjan comme ville hôte, témoignant de votre confiance en notre ville à la veille de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. L'organisation d'un tel événement en dit long sur la confiance que la CAF accorde à notre nation et nous en sommes vraiment reconnaissants », a-t-il ajouté lors de son allocution à la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF à Abidjan, jeudi.

Selon la CAF, l'événement a enregistré des revenus commerciaux de 125,2 millions de dollars US, soit une augmentation de 17 % par rapport à l’édition dernière.

Le Premier ministre ivoirien a une nouvelle fois réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à organiser avec succès la Coupe d'Afrique des Nations CAF Côte d'Ivoire 2023 en janvier 2024.

« Merci pour l'effort que vous faites au quotidien au service de l'Afrique. Votre leadership a énormément contribué à moderniser et à renforcer la gouvernance - ainsi qu'à stabiliser et à faire de la CAF un instrument puissant et efficace au service du football et de la jeunesse africaine. Mais encore une fois, cela ne nous surprend pas, car vous êtes connu pour livrer sur le continent. Merci pour votre service au football et merci d'être à la maison », a-t-il conclu.

La CAF a prévu une nouvelle augmentation de ses revenus au cours de cet exercice - dans le sillage de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.

Le tournoi phare devrait débuter en janvier 2024 en Côte d'Ivoire et devrait apporter un coup de fouet considérable aux caisses de la CAF.