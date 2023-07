Crise postélectorale 2020 : 3 ans après, Ouattara humilie Bédié et Affi

À l’occasion de la cérémonie d’investitures des têtes de listes des élections couplées des municipales et des régionales du 2 septembre 2023, Alassane Ouattara est revenu sur la crise postélectorale de 2020. Le président du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) n’a pas hésité à humilier le CNT (Conseil national de transition) et ses initiateurs Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’guessan.

Alassane Ouattara : "(...) Il y avait une structure bizarre qui s’appelait le CNT ou le CNTT"

Avec la mort brutale d’Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet 2020, Alassane Ouattara qui avait annoncé sa volonté de ne pas briguer un 3e mandat est revenu sur sa décision. Le président ivoirien a donc représenté le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) malgré la vive contestation de l’opposition ivoirienne menée par Henri Konan Bédié, l’homme fort du PDCI-RDA.

Après la victoire d’Alassane Ouattara contre Kouadio Konan Bertin dit KKB, son unique adversaire, ses adversaires politiques se sont regroupés au sein du CNT (Conseil national de transition) dès le 2 novembre 2020 dans l’objectif de mettre en place un gouvernement de transition, comme l’indiquait son porte-parole Pascal Affi N’guessan.

Finalement, Alassane Ouattara a réussi à conserver son pouvoir. Engagé pour son 3e mandat, le chef de l’État ivoirien continue de mener la barque de la Côte d'Ivoire. Jeudi 13 juillet 2023, le chef du RHDP présidait la cérémonie d’investiture des candidats de son parti pour les régionales et municipales du samedi 2 septembre 2023.

ADO a jugé utile de faire un retour arrière afin de marquer un arrêt sur l’episode du CNT. "Après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre qui s’appelait le CNT ou le CNTT, je ne sais plus comment elle s’appelait, des gens qui ont rêvé faire un coup d’état alors qu’ils ne savent pas comment l’armée est tenue. Notre armée est solide. Elle est professionnelle et il n’y aura pas de tentative de coup d’état en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront affaire à moi cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu’ils le comprennent, a déclaré le numéro un ivoirien sous le regard d’Affi N”guessan, le président du FPI (Front populaire ivoirien).