CAF: Comment Patrice Motsepe impulse la croissance du football

La 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF a eu lieu à Abidjan en Côte d’Ivoire, en présence du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe et du président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Nous avons toujours cru que le succès et la croissance du football sur le continent africain dépend du succès du football dans chaque pays de l'association membre. Construire des partenariats avec des sponsors, des investisseurs et des gouvernements est essentiel pour la compétitivité et la croissance du football dans chaque pays africain », a indiqué Patrice Motsepe à l’ouverture de cette assemblée générale.

La CAF prévoit une nouvelle augmentation de ses revenus au cours de l’exercice 2022-2023, dans le sillage de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le tournoi phare va débuter en janvier 2024 en Côte d'Ivoire et devrait apporter un coup d'accélérateur considérable aux caisses de la CAF, selon le dirigeant du football africain.

À en croire Patrice Motsepe, la CAF enregistre aujourd'hui des revenus commerciaux de 125,2 millions de dollars US, soit une augmentation de 17 %. Cette hausse de 21,6 millions de dollars des revenus par rapport à l'exercice précédent s'explique en grande partie par une augmentation des droits de parrainage et de télévision de la CAF.

Les cagnottes des compétitions et tournois pour l'année en cours ont augmenté de 26 % pour atteindre 78,9 millions de dollars, ajoute le président de la CAF.

Les dépenses de développement, en outre, sont passées de 19,3 millions de dollars à près de 24 millions de dollars, en raison d'une augmentation des subventions versées aux associations membres et aux unions zonales pour le développement du football sur le continent.

L'augmentation des ressources financières pour l'organisation des compétitions de la CAF vise, explique Dr Motsepe, à accroître la popularité et la stature mondiale des tournois de premier ordre de la CAF.