États-Unis : Les causes du décès de Lisa-Marie Presley enfin dévoilées

L’unique fille du Rock’n’Roll, Lisa-Marie Presley, est décédée le 12 janvier 2023 à son domicile des suites d’un arrêt cardiaque. Six mois après son décès, des médias américains viennent de révéler les vraies causes de sa disparition brutale.

Six mois après, on connaît enfin les raisons de la mort de Lisa-Marie Presley

La fille unique du défunt roi du Rock’ n’ Roll, Elvis Presley, avait été retrouvée inanimée le 12 janvier 2023 dans sa demeure de Los Angeles, alors qu'elle venait de faire une apparition publique aux Golden Globes. Lisa-Marie Presley avait d’ailleurs récompensé Austin Butler dans la catégorie Meilleur acteur pour son rôle dans le biopic Elvis. Son comportement lors de cette soirée (propos incohérents, manque d'aplomb et besoin constant de soutien physique) avait inquiété de nombreux internautes.

Malheureusement, Lisa-Marie Presley, âgée de 54 ans, décédait après avoir été victime d'un arrêt cardiaque. Six mois après sa disparition, le vendredi 14 juillet, le média TMZ a révélé les véritables causes de son décès. D'après nos confrères américains, qui s'appuient sur un rapport effectué par un médecin légiste, la célèbre interprète du titre ‘’Idiot’’, est morte des suites de complications liées à une obstruction de l'intestin grêle. Des traces "thérapeutiques" d’opioïdes ont été retrouvées (de l’oxycodone et de la buprénorphine), ainsi que du quétiapine, un médicament antipsychotique destiné à traiter les troubles et maladies psychiatriques.

En revanche, ce n’est pas la prise de médicaments, toujours selon TMZ, qui a provoqué l'occlusion intestinale, mais les conséquences d’une opération de chirurgie bariatrique, destinée à perdre du poids, que Lisa-Marie Presley a subi quelques mois avant son décès. Le rapport précise également que l’ex-femme de Michael Jackson avait tendance à se surmédicamenter, car elle oubliait qu’elle avait pris ses médicaments. Aucun stupéfiant n’ayant été trouvé à son domicile, sa mort a donc été définie comme naturelle.