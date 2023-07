Côte d'Ivoire CEI : Laurent Gbagbo bien extirpé de la liste électorale

La Commission électorale indépendante (CEI) de la Côte d'Ivoire est confrontée à un important contentieux lié à la liste électorale. En effet, elle a reçu pas moins de 14 000 réclamations émanant de citoyens et de partis politiques insatisfaits. Afin de traiter ces litiges, la CEI a organisé une réunion avec les représentants politiques pour les informer sur les procédures suivies par l'institution.

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert évoque 14 147 réclamations reçues

Selon le président de la CEI, M. Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, sur les 14 147 réclamations reçues, 3 548 ont été jugées irrecevables. Les motifs de rejet incluent des demandes formulées hors délai, des défauts de qualité de la part des demandeurs ou encore l'absence de preuves suffisantes pour étayer les allégations. Parmi les réclamations recevables, 3 058 ont été rejetées faute de preuves solides, tandis que 7 541 ont été jugées valables et ont obtenu une réponse favorable de la CEI.

Ces réclamations validées concernent principalement des demandes d'inscription (2 927), de correction des mentions (3 971) et de radiation (643) sur la liste électorale. Cependant, les citoyens mécontents des décisions de la CEI ont la possibilité de saisir les tribunaux territorialement compétents pour un dernier recours. Il est important de souligner que les décisions judiciaires prises sont contraignantes pour la CEI.

Dans le traitement des présumées irrégularités, la CEI a suivi un schéma bien défini. Tout d'abord, elle a vérifié si une irrégularité réelle existait, puis elle a évalué son impact sur la liste électorale. Enfin, elle a procédé à la vérification des décisions prises concernant ces irrégularités.

L'objectif fondamental de la CEI est d'établir une liste électorale de manière inclusive et participative, comme l'a souligné son président lors de la réunion avec les représentants politiques. D'ailleurs, le 20 mai 2023, chaque parti a reçu une copie de la liste électorale provisoire, en vue des élections à venir.

Commission électorale indépendante (CEI) : confirmation du retrait de Laurent Gbagbo de la liste

Un cas notable est celui de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui a constaté son absence sur la liste électorale provisoire et a saisi la CEI. Malheureusement, sa requête a été rejetée car il a été radié de la liste électorale depuis 2020 en raison de sa condamnation dans l'affaire du "braquage de la Bceao".

La CEI poursuit donc ses travaux afin de garantir une liste électorale conforme aux normes et aux attentes de tous les acteurs politiques. Ce processus vise à assurer la transparence et la crédibilité des élections en Côte d'Ivoire. La participation active des parties prenantes et le respect des décisions judiciaires contribueront à renforcer la confiance dans le système électoral du pays.