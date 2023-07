Côte d’Ivoire : Swollen shoot menace la production du Cacao

Le Swollen shoot, une maladie dévastatrice pour les plantations de cacao en Côte d'Ivoire, a récemment fait son apparition dans la sous-préfecture de Grabo.

La production cacaoyère menacée par la maladie Swollen shoot

Les agriculteurs de Grabo sont confrontés à la maladie Swollen shoot fait pourrir les fèves de cacao avant leur matuirité. Alors que la région subit des pluies torrentielles depuis plusieurs semaines, cette maladie se propage à travers les plantations, menaçant ainsi la production cacaoyère. Ils s'efforcent de traiter leurs cultures avec des produits phytosanitaires, mais ils redoutent une baisse significative de leurs rendements lors de la prochaine campagne.

Le Swollen shoot est une maladie endémique qui attaque les cabosses de cacao, provoquant la pourriture des fèves et entraînant une diminution considérable des récoltes. Cette maladie hautement contagieuse évolue rapidement, mettant en péril la stabilité économique des agriculteurs locaux. Malheureusement, il n'existe actuellement aucun remède efficace pour l'éradiquer. Les agriculteurs ne disposent que de produits phytosanitaires qui permettent de ralentir légèrement sa progression.

Selon Aby Zacharie, agent de l'Agence nationale d'appui au développement rural (ANADER) de Grabo à l'AIP, le Swollen shoot constitue une menace sérieuse pour l'industrie cacaoyère de la région. Les conséquences de cette maladie peuvent être dévastatrices non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour l'économie nationale, compte tenu de l'importance du cacao pour la Côte d'Ivoire.

Face à cette situation critique, il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour protéger les plantations de cacao et soutenir les agriculteurs touchés. Des efforts de recherche et de développement doivent être intensifiés afin de trouver des solutions durables pour contrôler et éliminer le Swollen shoot. Les autorités compétentes devraient collaborer étroitement avec les agriculteurs, les organisations de recherche et les experts agronomes pour mettre en place des programmes de prévention et de lutte contre cette maladie.

De plus, il est crucial d'éduquer les agriculteurs sur les meilleures pratiques agricoles, telles que la rotation des cultures et l'utilisation de plants de cacao résistants. Une sensibilisation accrue à l'importance de l'hygiène et de la gestion des maladies dans les plantations peut également contribuer à minimiser les risques de propagation du Swollen shoot.