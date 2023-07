Régionales (Haut-Sassandra) : Mamadou Touré présente son équipe

Mamadou Touré, candidat aux élections régionales dans le Haut-Sassandra, présentera son équipe au cours d'une cérémonie qui aura lieu le mercredi 19 juillet 2023 au Plateau. Le ministre de la Jeunesse Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique d'Alassane Ouattara dévoilera officiellement la liste des hommes qui l'accompagnent dans la conquête du conseil régional.

Régionales dans le Haut-Sassandra : Mamadou Touré dévoile son commando

Mamadou Touré défendra les couleurs du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) lors des prochaines élections régionales dans le Haut-Sassandra. Le porte-parole adjoint du gouvernement de Patrick Achi aura en face de lui l'alliance PDCI-PPA-CI, menée par le professeur Alphonse Djédjé Mady et Stéphane Kipré.

Loin de se laisser impressionner par ce nouveau pacte politique, Mamadou Touré a choisi de demeurer proche des populations. Ainsi, du 23 au 24 juin 2023, le ministre ivoirien qui a toute l'onction du président Alassane Ouattara a parcouru le département de Zoukougbeu en vue d'annoncer officiellement sa candidature aux populations dudit département. Les échanges entre le candidat du RHDP et les habitants de Guessabo, Zoukougbeu, Gorodi.

"Si vous n'êtes pas là où on décide, si vous n'êtes pas là où on fait la répartition, je ne dis pas qu'on ne peut pas penser à vous, mais vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses. Notre rôle aussi, c'est d'aller chercher tous les moyens nécessaires, de plaider auprès du président de la République, du Premier ministre et des autres collègues ministres sectoriels en plus de ce que la région fera, d'aller mobiliser d'autres opportunités même à l'étranger parce que nous ferons agir la coopération internationale", a déclaré Mamadou Touré lors de l'étape de Guessabo.

Pour mener à bien sa mission, le natif de Daloa s'est entouré d'hommes de valeur et de conviction dotés de légitimité auprès des populations. Il s'agit notamment d'Ibrahim Lokpo (Saioua), Poka Maurice (Zoukougbeu), Bah Kouamé Jean (Bédiala), Ouattara Bakary (Gboguhe), Kalou Bonaventure (Vavoua), mais également Stéphane Gbeuly (Daloa) et Fanny Karim (Issia).

En attendant le scrutin du 2 septembre 2023, Mamadou Touré ne manque pas d'envoyer un message fort à ses adversaires politiques. "Gagner contre eux tous, c’est montrer qu’on est indéfectiblement liés par la vision du président Alassane Ouattara", aime-t-il dire.