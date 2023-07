Camille Makosso en colère contre des artistes ! Ce qui se passe

Camille Makosso a célébré son anniversaire de naissance le vendredi 14 juillet 2023. L’influenceur n’a pas vu des artistes lui adresser des messages. Il a pris la résolution de ne plus les soutenir lors de leur concert.

Camille Makosso fâché contre des artistes ivoiriens

L’influenceur le plus controversé sur la toile Camille Makosso est aussi connu pour sa générosité envers son prochain. À coup de millions de francs CFA souvent, il met la main à la poche pour acheter de nombreux tickets de concerts de certains artistes ivoiriens pour les soutenir. Ensuite, le frère aîné de Lolo Beauté redistribue ces tickets à ses fans pour aller assister au spectacle de ces chanteurs ivoiriens.

Mais, le pasteur constate aujourd’hui la non-reconnaissance de nombreux artistes ivoiriens envers lui. Il est très remonté contre ces derniers. L’influenceur ivoirien a récemment célébré son anniversaire de naissance sur les réseaux sociaux. Le père de Kimi s'attendait à recevoir des messages de célébrité de la musique ivoirienne. Mais Makosso Camille a attendu en vain.

Le "père de la marmaille" a donc décidé de ne plus apporter son soutien à un artiste ivoirien qui prépare un concert. ‘’Les artistes de la Côte d’Ivoire qui ne m’ont pas posté sur leurs pages pour me souhaiter un joyeux anniversaire, j’ose croire que le jour de votre concert, vous n’allez pas m’appeler pour me demander ma participation, parce que je suis très rancunier’’, déclare-t-il.