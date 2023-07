Côte d’Ivoire: Consultez vos résultats du BAC 2023 ce lundi 24 juillet

Candidats au Baccalauréat, vous pouvez consulter les Résultats du BAC Session 2023 dès ce lundi 24 juillet à partir de 14h sur le site de la direction des examens et concours (DECO) après leur proclamation - BAC 2023

Après le CEPE et le BEPC, les admis du BAC 2023 connus. Comment consulter les resultats

Les universités et grandes écoles de la Côte d’Ivoire s'apprêtent à recevoir une nouvelle cohorte de nouveaux bacheliers issus de la session 2023 du Baccalauréat. Les candidats admis seront connus ce lundi 24 juillet, soit un peu plus de deux semaines après les épreuves écrites lancées le 3 juillet. Les résultats seront disponibles sur le site de la DÉCO, dès leur proclamation et publication dans les centres de composition.

Selon des statistiques du Ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, cette session du Baccalauréat a enregistré 346 910 candidats, dont 164 830 jeunes femmes et 182 080 jeunes hommes dans 551 centres sur l'ensemble du territoire national.

La proclamation des résultats du BAC 2023 en ligne se fera dans l'après-midi du lundi 24 juillet, après l’annonce officielle par la DÉCO des statistiques relatives aux résultats, en conférence de presse. Notamment le taux de réussite au BAC 2023. Pour consulter les résultats du BAC Session 2023, Vous devez cliquer sur le lien ci-après : https://www.men-deco.org/resultats-bepc-2023/

Rappelons que les épreuves écrites ont été officiellement lancées le lundi 03 juillet 2023 au lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama, par la ministre Mariatou Koné.

En attendant la célébration de vos succès, nous souhaitons à tous les candidats bonne chance par anticipation.