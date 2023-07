Cameroun : Samuel Eto'o cité dans une affaire de matchs truqués

Un audio entre Samuel Eto'o Fils et Henri Njalla Quan a fuité sur les réseaux sociaux. Cet échange incrimine l’ancien attaquant des Lions Indomptables du Cameroun dans une affaire de matchs truqués.

Samuel Eto'o impliqué pour une affaire de trucage de matchs au Cameroun

Décidément, le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o Fils n’a pas encore fini avec les problèmes. Sa fille Erika do Rosario Nieves qu’il a reconnue après une bataille veut le mettre en prison pour une affaire de pension alimentaire. Comme si cela ne suffisait pas, un scandale de matchs truqués est en train de le mouiller. Les réseaux sociaux au Cameroun en ont fait leur chou gras depuis le mardi 18 juillet 2023 où cette histoire a éclaté. Cette situation assez floue a refait surface grâce au lanceur d’alerte, Boris Bertolt qui incrimine l’ancien quatrième vice-président l’instance du football camerounais, Henri Njalla Quan et l’ancien attaquant des Lions Indomptables du Cameroun.

Les deux hommes qui ne sont pas en odeur de sainteté ont occasionné une fuite de conversation qui parle justement de trafics d’influence, les intimidations, dont le président de la FECAFOOT se sert pour truquer les matchs du championnat. La presse camerounaise a proposé quelques échanges téléphoniques qui ont lieu au début de l’année 2023 entre Samuel Eto’o Fils et son ancien quatrième vice-président, Henri Njalla Quan, par ailleurs président de Njalla Quan Sports Academy.

‘’On a parlé la dernière fois au Qatar. Je t’ai dit tu es le président de la fédération. Il y a des choses qu’on peut faire, mais tu dois être très discret bro. Dans ton match là le numéro 2 des arbitres était là. Et il m’a interpellé’’, fait savoir ce dernier.

Samuel Eto’o Fils qui répond va plus loin en déclarant : ‘’Je ne peux pas appeler les arbitres comme on s’était dit, mais je peux travailler avec les présidents comme on s’était dit bro. Opopoh doit monter en première division. C’est notre objectif (…) C’est notre fédération. Nous sommes quatre, toi et 2 autres personnes. Victoria United va monter.’’

Cette discussion qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux relance ainsi la polémique sur les accusations de corruption et de trucages dans l’arbitrage des matchs de championnat depuis plusieurs mois au Cameroun. Face à cette situation, l’ancien attaquant du FC Barcelone qui était devant des journalistes a juste fait une déclaration sans répondre à leur question suite à la fuite de ce voice avec son ancien quatrième vice-président.