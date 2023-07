Qu'arrive-t-il à Daniel Yeboah, ancien portier des Eléphants ?

Daniel Yeboah, l’ancien international gardien de but des Eléphants de Côte d’Ivoire inquiète les internautes. Une photo de lui avec un physique très amaigri a envahi les réseaux sociaux depuis quelques heures.

Le physique de Daniel Yeboah n’est plus reluisant

Depuis quelques heures, une photo et une vidéo de l’ancien gardien des Eléphants de Côte d’Ivoire, Daniel Yeboah Tetchi, très amaigri inondent les réseaux sociaux. Les internautes s’interrogent jusque-là du changement physique de l’ancien goalkeeper de l’ASEC Mimosas. Selon des sources non encore officielles, le portier ivoirien de 38 ans se porterait très mal. Il n’est plus l’homme que les Ivoiriens ont connu avec un embonpoint autrefois. Pour l’instant, la nature dont souffre Daniel Yeboah reste inconnue.

L'ancien gardien des Jaune et Noir totalement amaigri préoccupe les internautes. Certains en appellent à la solidarité autour de Daniel Yeboah pour lui apporter de l’aide afin qu’il retrouve la santé. D’autres interpellent la Fédération ivoirienne de football (FIF) ou le ministère des Sports et des loisirs voire même les associations de joueurs dirigées par Cyril Domoraud et Marc Zoro.

Sur la page Facebook Soutiens aux Eléphants, un message est lancé à cet effet. ‘’Daniel Yeboah, ex-international gardien de but des Eléphants de Côte d’Ivoire ne se sent pas bien du tout ! Aidons le joueur ! Ah la vie!’’, peut-on lire. Esperons que cela va donner un écho favorable les jours à venir. On se souvient qu'il y a quelques années aussi, l’ancien gardien de but avait donné des sueurs froides aux Ivoiriens après l’annonce de sa disparition.

Pour rappel, formé en Côte d'Ivoire à l'ASEC Mimosas, Daniel Yeboah décide de s'expatrier en 2000 en France. Il porte les gants en Corse au SC Bastia, à Créteil, Dijon en France, à l’Azam FC de Tanzanie avant de retourner en Côte d’Ivoire dans un club de D3, l’Inova Sporting Club Association (ISCA). Il a participé à la Coupe du monde 2010 où il a été 3e gardien de but des Eléphants de Côte d’Ivoire. Il a été aussi finaliste de la Coupe d’Afrique 2012 au Gabon.