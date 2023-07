Après son acquittement, Benjamin Mendy retrouve la Ligue 1

Benjamin Mendy peut remercier les dirigeants du FC Lorient qui ont eu confiance en lui. Déclaré non-coupable des faits de viol et tentative de viol, l’ancien latéral gauche français reprend du service bientôt. Il vient de signer pour deux saisons avec le FC Lorient en Ligue 1 française.

Benjamin Mendy chausse à nouveau les crampons

L’ancien champion du monde français de 2018 Benjamin Mendy était bien parti pour ne plus rechausser les crampons et allait croupir à jamais dans une cellule d’une prison de l’Angleterre. L’ancien latéral gauche de Manchester City avait accusé de viol et tentative de viol sur plusieurs femmes. Heureusement, toutes les charges qui pesaient sur le joueur de 29 ans ont été entièrement levées le vendredi 14 juillet à l’issue d’un procès au tribunal de Crown Court de Chester (nord de l'Angleterre).

Sans club depuis l’éclatement de l’affaire puisque son club de Manchester City a rapidement mis fin à son contrat pour ne pas salir son image. Voilà que l’ancien footballeur de l’AS Monaco n’a pas mis du temps à trouver un nouveau club pour l’enrôler. Benjamin Mendy retourne en France où il va retrouver l’élite de la Ligue 1.

L’information a été annoncée ce mercredi 19 juillet par les dirigeants du FC Lorient qui ont décidé d'officialiser le recrutement de l’ancien tricolore pour les deux prochaines saisons. ‘’Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, Benjamin Mendy, champion du monde 2018, quadruple vainqueur de la Premiere League sous les couleurs de Manchester City et champion de France de Ligue 1 avec Monaco notamment, vient renforcer l’effectif lorientais pour cette nouvelle saison’’, se réjouissent-ils. Les responsables indiquent même que Benjamin mendy sera présenté à ses coéquipiers cet après-midi et qu’il portera le numéro 5 en Bretagne.