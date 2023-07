Côte d'Ivoire : Gnamien Konan salue l'alliance entre le PDCI et le PPA-CI

Gnamien Konan se réjouit de l'alliance politique entre le PPA-CI et le PDCI-RDA dans le cadre des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023. L'ancien ministre ivoirien a salué Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo pour ce rapprochement.

Gnamien Konan : "Bravo frères et sœurs"

Les anciens présidents ivoiriens Henri Konan Bédié (HKB) et Laurent Gbagbo ont décidé d'aller en rangs serrés aux élections régionales et municipales du samedi 2 septembre 2023. Ainsi, les deux opposants d'Alassane Ouattara ont tissé des alliances dans certaines localités afin de faire mordre la poussière au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). C'est le cas dans la région du Haut-Sassandra où Stéphane Kipré, le candidat du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire, a abandonné sa candidature au profit d'Alphonse Djédjé Mady, représentant le Parti démocratique de Côte d'Ivoire.

Je me réjouis qu'un peu partout en Côte d'Ivoire se tissent localement des alliances, notamment entre le PDCI et le PPA-CI. Bravo frères et sœurs. Je suis convaincu que c'est du peuple lui même et lui seul que viendront la lumière et le salut.

Allez les gars, oublions le passé. — Gnamien konan (@GnamienKonan9) July 18, 2023

Gnamien Konan, nouvelle recrue du plus vieux parti politique ivoirien, salue l'alliance entre son parti et celui de Laurent Gbagbo. "Je me réjouis qu'un peu partout en Côte d'Ivoire se tissent localement des alliances, notamment entre le PDCI et le PPA-CI. Bravo frères et sœurs. Je suis convaincu que c'est du peuple lui-même et lui seul que viendront la lumière et le salut. Allez, les gars, oublions le passé", a recommandé l'ex-directeur général des douanes ivoiriennes.

Toutefois, cette alliance tant saluée par Gnamien Konan a du mal à se concrétiser dans la commune de Yopougon. En effet, pour l'heure, Michel Gbagbo (PPA-CI) et Dia Augustin (PDCI) tiennent chacun de leur côté à se porter candidat aux municipales. Jusqu'à présent, Bédié et Gbagbo n'ont pas encore trouvé la bonne formule. Récemment, Simone Gbagbo a accordé son soutien au candidat issu du parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny.