Climat : Juillet 2023, "mois de juillet le plus chaud jamais mesuré" ?

Climat-Selon l'observatoire européen Copernicus, le mois de juillet 2023 pourrait être le mois de juillet le plus chaud depuis le début des mesures. Ce constat tombe au moment où plusieurs parties de l'hémisphère nord sont touchées par des vagues de chaleur exceptionnelles.

Climat : "Les 15 premiers jours de juillet ont été les 15 jours les plus chauds jamais enregistrés"

Carlo Buontempo, directeur du service climatique de Copernicus (C3S), a laissé entendre que "le mois de juillet est en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud". Et ce, après les 15 premiers jours de ce mois qui ont été les 15 jours les plus chauds jamais enregistrés, a-t-il poursuivi.

Deux études publiées dans Nature et dans Nature Climate Change ont démontré que les écosystèmes tropicaux sont devenus plus vulnérables et moins résilients aux pénuries d'eau depuis 1960, à cause de la multiplication et l’intensification des périodes de sécheresse.

À en croire Carlo Buontempo, cette chaleur excessive est due à une "combinaison de facteurs", notamment la canicule qui frappe l'Atlantique Nord et le changement climatique lié aux activités humaines. "Chaque vague de chaleur dans le monde est désormais plus forte et plus susceptible de se produire en raison du changement climatique", ont expliqué les scientifiques du World Weather Attribution.