Égypte : Des musiciens interdisent le concert de Travis Scott !

Le rappeur américain, Travis Scott devait donner un concert aux pyramides de Gizeh le 28 juillet 2023 en Égypte. Le syndicat des musiciens du pays, qui a droit de regard sur tout concert ou diffusion de musique, vient d’interdire la tenue du spectacle.

Pourquoi le concert de Travis Scott est interdit en Égypte

L’ancien compagnon de Kylie Jenner, Travis Scott, prépare depuis longtemps un concert aux pieds des pyramides de Gizeh, en Égypte. Le spectacle que le rappeur américain va donner dans le plus peuplé des pays arabes le vendredi 28 juillet 2023 s’inscrit dans le cadre de son quatrième album intitulé ‘’Utopia’’. Les tickets du show de Travis Scott annoncés sur son compte Instagram se sont arrachés comme des petits pains.

Malheureusement, le chanteur et producteur américain ne verra pas de sitôt Khéops, Khephren et Mykérinos et ses nombreux fans ne pourront pas jubiler avec lui sur la scène. Le syndicat des musiciens égyptiens vient de brandir le mardi 18 juillet un communiqué pour interdire le concert.

Cette décision stipule que tout concert est accepté, à la seule condition qu’il "ne sape pas les coutumes et les traditions ancestrales du peuple égyptien". "Après examen des opinions exprimées sur les réseaux sociaux et des positions de l’artiste, le syndicat a trouvé des images et des informations documentées sur les rituels étranges qu’il pratique et qui vont à l’encontre de nos traditions", indique le communiqué.

Quelques jours avant cette interdiction, le ton était déjà donné sous la publication d'annonce du rappeur récemment écarté du festival Coachella. "Nous n'avons pas besoin de toi en Égypte !!", "Tu n'es pas le bienvenu en Égypte", "On ne veut pas de toi en Égypte", avancent la plupart des premiers commentaires.

Le quotidien français Le Parisien rapporte également que cette décision intervient à un instant où l’Égypte lutte activement contre ce que le pays dénonce comme une "réécriture" de son histoire et se dresse contre des mouvements afro-américains qui revendiquent une filiation avec les pharaons. Des stars internationales de la pop mondiale organisent régulièrement de grands concerts au pied des pyramides pharaoniques du Caire, à l’instar du groupe de hip-hop américain Black Eyed Peas en octobre 2021.