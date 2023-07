Côte d’Ivoire : Abidjan, capitale du football africain

La Côte d’Ivoire, pays organisateur de la CAN 2023, concentre la crème des évènements de football sur le continent depuis quelques semaines et pour le reste des cinq prochains mois.

La Coupe UFOA-B U20 se joue à Abidjan depuis deux semaines. Le pays s'apprête à accueillir l’édition 2023 de la Ligue des champions féminine de la CAF avant novembre.

"Alors que la troisième édition de la Ligue des champions féminine de la CAF approche à grands pas, la CAF est heureuse d'annoncer que tous les clubs participant aux éliminatoires de la prochaine Ligue des champions féminine de la CAF, Côte d'Ivoire 2023 ont satisfait aux exigences de la Plateforme d'octroi de licence aux clubs de la CAF", a annoncé ce mercredi l'instance africaine du football.

Au total, 37 clubs, qui participeront aux éliminatoires de la Ligue des champions féminine de la CAF, Côte d'Ivoire 2023, ont réussi et satisfait à toutes les exigences du système, une étape importante que le football féminin franchit sur le continent, ajoute la CAF.

L'annonce intervient après la 45e Assemblée générale ordinaire (AGO) de la CAF et le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui se sont déroulés à Abidjan, il y a quelques jours.

L’organisation de la CAN en Côte d’Ivoire vient de franchir un autre pas avec le lancement ce mardi 18 juillet au Palais des sports de Treichville du programme « Volontaires de la Can 2023 ». Un programme qui vise le recrutement et la formation d’au moins 10 mille personnes à partir d’une plateforme électronique www.volontairecan2023.ci.

Selon une note d’information du COCAN, le volontaire est une personne qui s’engage sans contrainte au profit d’une organisation pour accomplir une mission sans attendre de rétribution. Cependant, précise la même note, le volontaire bénéficiera de certains avantages tels qu’une assurance, le transport et une récompense dont la nature n’est pas précisée.